PlayStation Plus, ultimo giorno disponibile per riscattare i giochi gratis di giugno

Da domani 4 luglio saranno ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis proposti su PlayStation Plus Essential: significa che queste sono a tutti gli effetti le ultime ore disponibili per il riscatto dei titoli proposti durante lo scorso mese.

Se non avevate già riscattato gli omaggi di PlayStation Plus Essential siete dunque ancora in tempo, anche se magari avete deciso di iscrivervi soltanto oggi (trovate gift card dedicate su Amazon).

Advertisement

In attesa dei nuovi titoli proposti a luglio — trovate la lista completa nella nostra notizia dedicata — potete dunque ancora aggiungere i precedenti giochi gratis alla vostra raccolta, per poi decidere di scaricarli in un secondo momento.

Una volta riscattati, potrete infatti scaricarli tutte le volte che vorrete, a patto di essere ancora iscritti al servizio in abbonamento.

Se non avete ancora riscattato i giochi gratis di giugno — o volete semplicemente assicurarvi di averlo fatto — vi proporremo le pagine ufficiali via browser qui di seguito, così potrete procedere immediatamente:

Tutti e 3 i giochi gratuiti resteranno disponibili fino alle ore 11.00 di martedì 4 luglio, giornata in cui potrete scaricare gli omaggi del mese attuale.

Ovviamente vi segnaleremo prontamente sulle nostre pagine non appena saranno disponibili: nel frattempo, assicuratevi di non lasciarvi sfuggire questi grandi titoli.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche che è stato aggiornato il catalogo dei giochi in uscita da PlayStation Plus Extra e Premium: tra poche settimane non saranno più disponibili ben 10 titoli, che includono big da non lasciarvi scappare.

Tra i giochi pronti a lasciare il servizio vi è infatti anche Stray, la tenera avventura con protagonista un micio che si è rivelato essere addirittura il titolo più giocato su PlayStation Plus nel 2022.

Ma il catalogo è anche l'occasione giusta per dare nuova vita a giochi sottovalutati: uno di questi viene adesso considerato un "capolavoro" da molti fan, nonostante le sue vendite non siano state eccellenti.