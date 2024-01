PlayStation Plus, disponibili ora i giochi gratis di gennaio 2024

Nelle scorse ore ci siamo lasciati definitivamente alle spalle il 2023, dando il via a un nuovo anno carico di sorprese e uscite videoludiche: gli utenti iscritti a PlayStation Plus potranno iniziare a festeggiare già da adesso, grazie ai primi giochi gratis del 2024 offerti dal servizio.

Come i fan ormai ben sapranno, PlayStation Plus Essential (trovate gift card dedicate per iscrivervi su Amazon) propone ogni primo martedì del mese 3 nuovi giochi gratis tutti da riscattare: nel 2024 corrisponde proprio alla giornata odierna, il 2 gennaio, proponendo eccellenti regali per iniziare l'anno nel migliore dei modi.

Advertisement

Non sarà ovviamente necessario alcun acquisto aggiuntivo, ma tutti i giochi gratuiti del mese potranno essere riscattati da chiunque sia iscritto al servizio in abbonamento per le console di casa Sony.

La line-up di gennaio è particolarmente interessante e propone produzioni di terze parti imperdibili: potete procedere con il riscatto direttamente dalle vostre console alla sezione apposita oppure, più comodamente, anche da browser tramite i seguenti link.

Il titolo che presumibilmente attirerà maggiormente l'attenzione dei fan è A Plague Tale Requiem, l'ultima avventura stealth di Asobo Studio che è stata perfino candidata a Gioco dell'Anno nel 2022.

Ma anche Evil West e Nobody Saves the World, rispettivamente uno sparatutto in terza persona e action RPG con dungeon crawling, non sono affatto da sottovalutare, essendo produzioni molto divertenti e ben realizzate.

Come sempre avrete tempo fino al primo martedì del prossimo mese per procedere con il riscatto: in altre parole, dovrete assicurarvi di aggiungerli alla vostra collezione entro il 6 febbraio 2024.

Al momento non sappiamo quali saranno invece i giochi previsti per il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, ma potete consultare le aggiunte dello scorso mese per ingannare l'attesa.

Non dimenticatevi inoltre di dare un'occhiata ai titoli che lasceranno il catalogo fra qualche settimana, non appena saranno disponibili nuovi imperdibili omaggi.