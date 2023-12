PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili gli ultimi 19 giochi gratis del 2023

Da questo momento sono disponibili tantissimi nuovi giochi gratis per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium: il servizio in abbonamento ha deciso di chiudere il 2023 in bellezza, con ben 19 titoli disponibili.

L'aggiornamento di dicembre permetterà ai fan di scoprire numerosi big imperdibili, tra i quali citiamo ad esempio GTA V e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, insieme a tanti altri classici per gli utenti Premium (trovate gift card dedicate su Amazon).

Advertisement

Come sempre, i titoli sono stati appositamente suddivisi in base ai servizi in abbonamento: gli utenti iscritti a Extra potranno scoprire ben 14 nuovi giochi, mentre su Premium ci saranno 5 titoli esclusivi.

Vi riepilogheremo la lista completa qui di seguito, ma potete già avviare il download dalle vostre console o direttamente da browser:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di dicembre 2023

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

| PS4, PS5 Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5

| PS4, PS5 Moto GP23 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Metal: Hellsinger | PS4, PS5

| PS4, PS5 Salt and Sacrifice | PS4, PS5

| PS4, PS5 Moonscars | PS4, PS5

| PS4, PS5 Mega Man 11 | PS4

| PS4 Gigabash | PS4, PS5

| PS4, PS5 Grime | PS4, PS5

| PS4, PS5 Tinykin | PS4, PS5

| PS4, PS5 Prodeus | PS4, PS5

| PS4, PS5 Shadowrun Returns | PS4, PS5

| PS4, PS5 Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5

| PS4, PS5 Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di dicembre 2023

Mega Man Legacy Collection | PS4

| PS4 Mega Man Legacy Collection 2 | PS4

| PS4 Thrillville | PS4, PS5

| PS4, PS5 Thrillville: Fuori dai binari | PS4, PS5

| PS4, PS5 Buzz Lightyear of Star Command | PS4, PS5

Ricordiamo ai nostri lettori che non è necessario alcun acquisto aggiuntivo, ma solo assicurarvi di essere iscritti agli appositi piani di PlayStation Plus: potrete scaricare e giocare gratis questi titoli tutte le volte che vorrete, finché resteranno disponibili nel catalogo.

Prima di lasciarvi e augurarvi buon divertimento, vi ricordiamo di riscattare anche i giochi gratis di PlayStation Plus Essential, qualora non lo abbiate già fatto.

Non dimenticatevi anche di dare un'occhiata a tutti i titoli che lasceranno il servizio in abbonamento a gennaio, in occasione del prossimo aggiornamento del catalogo per il nuovo anno.