PlayStation Plus, ecco i giochi che lasciano a gennaio 2024

Il mese di gennaio si aprirà come di consueto anche con dei nuovi giochi mensili per gli abbonati a PlayStation Plus. Tuttavia, sappiamo che per alcuni che entrano nel servizio altri ne escono – e spesso senza nemmeno troppo preavviso, il che è un po' il contro principale degli abbonamenti, dove è difficile prevedere per quanto tempo un gioco rimarrà disponibile.

In queste ore sono così emersi i giochi che lasceranno PlayStation Plus a gennaio 2024, per gli utenti del livello Extra o Premium (quelli che includono i titoli on demand).

I nomi sono:

It Takes Two (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Devil May Cry 5 (PS4)

(PS4) Devil May Cry 5 Special Edition (PS5)

(PS5) Snowrunner (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Jett The Far Shore e Given Time (PS4, PS5)

(PS4, PS5) OMNO (PS4)

(PS4) Pillars of Eternity 2: Deadfire (PS4)

(PS4) The Missing JJ (PS4)

(PS4) Mitsurugi Kamui Hikae (PS4)

Come potete notare, ci sono dei nomi di primo piano: si tratta soprattutto di Devil May Cry 5, che all'epoca fu uno dei titoli di lancio che accompagnarono il debutto di PS5 (trovate la console su Amazon) – dove è interessante sperimentare con l'alta resa del frame rate, ricorderete.

Esce dal servizio anche It Takes Two, che nel 2021 venne incoronato ai The Game Awards come GOTY. Si tratta di un titolo di Josef Fares (già autore di Brothers: A Tale of Two Sons e di A Way Out) in cui è necessario giocare in cooperativa.

Vi ricordiamo che PlayStation Plus è ora diviso in tre livelli di abbonamento: quello più economico, Essential, dà l'accesso ai multiplayer online dei giochi che si possiedono e offre sconti e giochi mensili da riscattare.

Il livello Extra aggiunge a questo un'ampia selezione di giochi on demand da scaricare a piacimento da PlayStation Store (la libreria è proprio quella da cui escono i giochi segnalati in questa notizia).

Infine, il livello Premium somma a questo dei giochi classici dalle vecchie generazioni e la possibilità di sfruttare il cloud per giocare senza scaricare i titoli.

Di recente, ricordiamo è stato applicato un aumento di prezzo sugli abbonamenti annuali.