PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di maggio: c'è EA Sports FC 24

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis offerti con PlayStation Plus Essential per il mese di maggio 2024.

Anche questo mese il servizio in abbonamento (trovate una gift card dedicata su Amazon) ha deciso di offrire una line-up davvero interessante, che comprende anche il gioco calcistico più amato dalla community.

Tra i giochi gratis di maggio 2024 non può infatti che spiccare EA Sports FC 24, titolo che ha raccolto l'eredità dei vecchi FIFA, anche se anche tutti gli altri giochi gratuiti di questo mese non sono affatto da sottovalutare.

Potete già procedere con il riscatto da questo momento, dirigendovi all'apposita sezione di PlayStation Plus sulle vostre console o direttamente tramite browser: di seguito trovate la lista completa con i link per aggiungerli alla vostra raccolta.

Tutti i nuovi giochi gratis di maggio 2024 resteranno disponibili per il riscatto fino al 3 giugno 2024, con l'unica eccezione di EA Sports FC 24 che, sorprendentemente, resterà disponibile un po' più a lungo.

Per riscattare il gioco calcistico di Electronic Arts avrete infatti tempo fino al 17 giugno 2024: un'offerta insolitamente generosa, ma che vi darà qualche settimana in più per aggiungerlo alla vostra collezione.

Come sempre, il nostro consiglio resta comunque quello di riscattare tutti questi titoli il prima possibile, così da non rischiare di dimenticarvene e godervi subito i vostri nuovi omaggi.

Se siete iscritti a PlayStation Plus Extra o Premium, vi ricordiamo che tra pochi giorni potrete accedere a un nuovo omaggio gratis al day-one: Animal Well verrà aggiunto al catalogo dal 9 maggio.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi anche che il Catalogo Giochi perderà tantissimi giochi interessanti a maggio: la lista completa comprende oltre 25 giochi, tra i quali è stato recentemente aggiunto anche Horizon Zero Dawn Complete Edition.