Horizon Zero Dawn non sarà più disponibile gratis su PlayStation Plus

Il listone di giochi gratis in uscita su PlayStation Plus Extra e Premium si allunga ancora, con un'aggiunta che non farà assolutamente piacere ai fan su PS5 e PS4.

Oltre ai 25 giochi che vi abbiamo già elencato e che includevano numerosi capitoli di Final Fantasy, Sony ha infatti svelato che una delle sue esclusive più amate sta per lasciare a sorpresa il catalogo del servizio in abbonamento.

Si tratta di Horizon Zero Dawn Complete Edition, l'edizione definitiva della prima avventura di Aloy sviluppata da Guerrilla Games: dal 21 maggio 2024 non sarà più disponibile su PS Plus Extra e Premium.

Come segnalato da Push Square, il gioco non viene tecnicamente mostrato tra i titoli in uscita dall'applicazione ufficiale sulle console, ma entrando nella pagina ufficiale è possibile comunque vedere la data di scadenza.

Sappiamo bene che il servizio in abbonamento (trovate una gift card dedicata su Amazon) è solito fare refresh del catalogo, ma è decisamente insolito che questi includano perfino i giochi pubblicati e realizzati dagli stessi PlayStation Studios.

Insolito, sì, ma non impossibile: ricordiamo infatti che era già accaduto con Marvel's Spider-Man, tolto a sorpresa dal catalogo poche settimane prima dell'uscita del secondo capitolo di Insomniac.

Proprio questa coincidenza sta accendendo le speculazioni degli utenti, molti dei quali sono convinti che potrebbe essere in arrivo l'annuncio di una rimasterizzazione o un remake di Horizon Zero Dawn, effettivamente chiacchierato ormai da più di un anno e mezzo.

Che sia dunque una mossa strategica per spingere maggiormente le vendite di un'eventuale nuova edizione della prima avventura di Aloy, pronta ad essere annunciata magari nelle prossime settimane?

Difficile dirlo senza alcun dubbio: al momento, l'unica certezza è che avete tempo fino al 21 maggio 2024 per scaricare e giocare Horizon Zero Dawn Complete Edition tramite PlayStation Plus Extra e Premium, qualora ovviamente non lo abbiate già riscattato o acquistato in precedenza.

La lista di giochi gratis in uscita a maggio si allunga dunque ufficialmente a ben 26 titoli: vi aggiorneremo come sempre sulle nostre pagine se dovesse allungarsi ulteriormente. Anche se ovviamente ci auguriamo non ce ne sia bisogno.