PS5 ha dominato il mercato a ottobre 2023, Xbox in difficoltà

PS5 sembra correre spedita in termini di vendite, visto che i dati di ottobre riportano un dominio importante per quanto riguarda le unità in Europa.

L'attuale generazione PlayStation ha ormai infatti ampiamente superato i problemi iniziali.

I dati finanziari pubblicati di recente da Sony parlano chiaro, mostrando un prodotto che è riuscito fin da subito ad imporsi sulla concorrenza di Xbox e Nintendo.

Ora, dopo che i bilanci finanziari ci danno la misura di com'è andato l'anno di PlayStation 5, sembra che ottobre sia stato un mese niente male.

Stando infatti ai dati raccolti da GSD, PS5 è stata la console più venduta in Europa nel mese di ottobre di quest'anno, totalizzando numeri doppi rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Parliamo infatti di una crescita per la console Sony pari al 143%, mentre Nintendo Switch si è posizionata seconda nella classifica hardware (pur avendo perso un 20% su base annua).

Xbox Series X|S è invece in serie difficoltà, con un calo realmente preoccupante del 52%.

A ottobre 2023 sono state vendute in Europa 481mila console, un +16% rispetto ai numeri di settembre, mentre per le piattaforme prese singolarmente la progressione è stata del +11% per PS5, del +10% per Nintendo Switch e di circa -20% per Xbox.

Una conferma del fatto che, come riportato tempo fa, una console venduta su due è una PlayStation 5, praticamente.

Vero anche che Xbox Series X|S si sta prendendo anche delle rivincite, ogni tanto, perché alcune settimane fa è riuscita a superare PlayStation 5 in Giappone.

Restando in tema, PS5 è arrivata ai suoi primi tre anni di vita: com'è stato questo inizio di "next-gen" in casa Sony? Quali promesse sono mantenute e quali disattese? Ve lo abbiamo spiegato nel nostro speciale dedicato.