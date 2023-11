PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da ora 11 giochi gratis

Da questo momento sono ufficialmente disponibili tanti nuovi giochi gratis per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium: il catalogo riservato agli utenti abbonati si è infatti aggiornato con ben 11 nuovi titoli.

L'aggiornamento del mese di novembre 2023 in realtà ha incluso ben 12 nuove produzioni, ma una di queste è già stata resa disponibile la scorsa settimana direttamente al day-one, evento decisamente poco comune per il servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon).

Advertisement

Di conseguenza, da questo momento potrete accedere a tutti gli omaggi rimanenti già annunciati, divisi in 6 giochi per gli utenti Extra e 5 ulteriori classici per gli utenti iscritti a PS Plus Premium.

Potete già accedere al download di tutti questi giochi da adesso, a patto naturalmente di essere iscritti al servizio di abbonamento adeguato: vi riepilogheremo tutti i nuovi omaggi mensili qui di seguito.

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di novembre 2023

Dead Island: Riptide Definitive Edition | PS4

| PS4 Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4

| PS4 Eiyuden Chronicle: Rising | PS4, PS5

| PS4, PS5 Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On | PS4

| PS4 Nobunaga’s Ambition: Taishi | PS4

| PS4 Superliminal | PS4, PS5

| PS4, PS5 Teardown | PS5 (Dal 15 novembre)

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di novembre 2023

Grandia | PS4, PS5

| PS4, PS5 Jet Moto | PS4, PS5

| PS4, PS5 Klonoa Phantasy Reverie Series | PS4/PS5

| PS4/PS5 PaRappa the Rapper 2 | PS4

| PS4 Up | PS4, PS5

Non è ovviamente necessario alcun acquisto aggiuntivo: fino a quando questi titoli resteranno sul catalogo, e fino a quando resterete iscritti al servizio, potrete scaricare tutti questi giochi gratis per tutte le volte che vorrete.

Augurandovi dunque un buon divertimento con tutti i vostri nuovi regali, non possiamo che ricordarvi di approfittare degli sconti del Black Friday di PlayStation Plus, qualora non siate già iscritti o vogliate provare uno dei piani Extra e Premium.

Sfortunatamente, queste offerte hanno però ignorato tutti quei fan che sono già iscritti al servizio. E, comprensibilmente, molti di loro non l'hanno presa bene.