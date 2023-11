Il Black Friday di PS Plus sta facendo infuriare i fan già abbonati

Il Black Friday è sempre stato un evento particolarmente atteso dai fan PlayStation, grazie non solo a tantissime offerte disponibili per i videogiochi, ma anche e soprattutto per i tradizionali sconti sul servizio in abbonamento PS Plus.

Dopo l'aumento di prezzo annuale, erano infatti numerosi gli appassionati che avevano deciso di aspettare i saldi del venerdì nero per provare a risparmiare qualche cifra importante sul servizio, rinnovandolo a prezzi più vantaggiosi.

Tuttavia, come vi abbiamo raccontato nella nostra notizia dedicata, quest'anno gli utenti hanno ricevuto una bella doccia fredda: le offerte del Black Friday di PlayStation Plus sono sì arrivate, ma sono state riservate esclusivamente ai nuovi abbonati o a tutti coloro volessero migliorare il loro piano, passando ad esempio da Extra a Premium.

Significa che chiunque sperasse di poter rinnovare il proprio abbonamento a PlayStation Plus Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) a cifre più vantaggiose è rimasto con un pugno di mosche in mano: una situazione che non è stata affatto gradita dai fan, dato che per le promozioni passate questo non era mai successo.

Come segnalato da Dexerto, il fatto che questo cambiamento sia avvenuto proprio dopo il primo aumento di prezzo degli abbonamenti annuali non è proprio andato giù alla community, che si è sentita ulteriormente "pugnalata alle spalle" da questa scelta.

Sono infatti numerosi i commenti che è possibile trovare in rete da parte di fan notevolmente infastiditi, con molti di questi che hanno deciso di sospendere definitivamente il loro abbonamento — o passare a un piano più economico come Essential — in segno di protesta, rifiutandosi di sottostare a quelle che vengono reputate pratiche aggressive.

Curiosamente, alcuni utenti hanno comunque segnalato di essere stati in grado di rinnovare il loro attuale abbonamento, anche senza averlo cancellato, il che fa pensare a un possibile test per comprendere l'effettiva percentuale di rinnovi e potenziali strategie per il futuro.

In ogni caso, questa scelta sembra proprio dare un messaggio chiaro ai fan già iscritti: accettate le nuove cifre o rinunciate al vostro abbonamento. E molti utenti sembrano aver intenzione di scegliere la seconda opzione.

Ricordiamo che tra i tanti bonus offerti da PlayStation Plus Premium vi è anche la possibilità di accedere ad alcune speciali prove gratuite: l'ultima di queste è davvero interessante, dato che potete provare le prime due ore di Baldur's Gate 3.