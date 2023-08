Addio agli sviluppatori del "rivale" di GTA

Da poche ore è stato annunciato che Volition chiuderà i battenti, a quanto pare "vittima" dei tagli operati da Embracer Group nelle ultime settimane.

Per chi non lo sapesse, parliamo del team autore di Red Faction e Saints Row, quest'ultimo definito da molti come il "rivale" di Grand Theft Auto V (che trovate in versione current-gen su Amazon).

Advertisement

L'intero gruppo di lavoro ha voluto salutare tutti con un messaggio diretto ai propri fan pubblicato sui canali social ufficiali.

«Lo staff di Volition ha orgogliosamente creato esperienze interattive di qualità per i giocatori di tutto il mondo negli ultimi 30 anni. Siamo stati mossi dalla passione per la nostra community e abbiamo sempre lavorato per offrire gioia, sorpresa e diletto», scrive il team.

Embracer is closing down Volition (Red Faction, Saint's Row) pic.twitter.com/jE5fkUiGUy — Shinobi602 (@shinobi602) August 31, 2023

«A giugno Embracer Group ha annunciato un piano di ristrutturazione al fine di rafforzare l'azienda e mantenere la propria posizione di leader dell'industria videoludica. Come parte di quel programma, hanno valutato gli obiettivi strategici e operativi, prendendo la difficile decisione di chiudere Volition con effetto immediato.»

E ancora: «Per aiutare i componenti del team ci stiamo muovendo al fine di offrire assistenza lavorativa e un supporto che possa rendere la transizione più semplice possibile. Vogliamo ringraziare i fan e gli utenti da tutto il mondo per il loro amore e per il supporto nel corso degli anni: sarete sempre nel nostro cuore.»

Dal canto nostro, auguriamo il meglio a tutti gli ex sviluppatori di Volition, in modo che possano trovare nuovamente un posto nell'industria dei videogiochi.

Restando in tema di addii, anche gli sviluppatori di Mimimi Games hanno deciso, dopo l'uscita di Shadow Gambit, di chiudere i battenti per trovare un equilibrio alla loro vita.

Ad ogni modo, ricordiamo che il reboot di Saints Row del 2022 è su Steam dopo un anno di esclusiva dell'Epic Games Store, a prezzo scontato.