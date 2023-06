PlayStation ha molte IP famose, ma solo una è una miniera d'oro

PlayStation ha lavorato moltissimo per costruire nei decenni delle proprietà intellettuali forti, saghe videoludiche che hanno rappresentato la forza dell'azienda e delle sue console.

Tra cui God of War, che dal 2018 è tornato in una nuova forma (con tanto di sequel che trovate su Amazon) ed ha conquistato nuovamente il pubblico.

Advertisement

Un doppio progetto che ha consacrato nuovamente Santa Monica Studio, che ora sta lavorando a qualcosa che è stato definito "ispiratore", addirittura.

E se The Last of Us è probabilmente il franchise che più di tutti ha saputo sfondare nel mondo pop, tanto da guadagnarsi una fantastica trasposizione televisiva, non è l'avventura di Joel ed Ellie ad aver fatto la fortuna di PlayStation.

Perché è proprio God of War ad aver rappresentato il franchise più profittevole di sempre per la casa nipponica.

Come riporta PlayStation Lifestyle, la saga con protagonista Kratos è il più redditizio per PlayStation, secondo Aaron Kaufman, ex-dipendente di Sony che ha lavorato per 8 anni come responsabile del marketing per Santa Monica Studio.

Se nel 2018 il franchise di God of War ha monopolizzato d'assalto i social media, Kaufman ha spiegato che è stato il frutto di un lungo lavoro nel costruire "un autentico processo di creazione del prodotto per potenziare la creazione di prodotti desiderati dai fan", che hanno reso il franchise in grado di generare i guadagni più alti per PlayStation.

Kaufman cita God of War 3 Remastered come caso virtuoso in termini di vendite, con 4 milioni di copie vendute dal 2015 ad oggi.

Si tratta ovviamente di stime relative solamente alle vendite di videogiochi in sé, che esulano quindi da tutti i prodotti collegati come merchandise e gadget, così come produzioni su licenza come la già citata serie TV di The Last of Us.

Non che PlayStation non abbia altri franchise in grado di fare scalpore eh, tutt'altro. Uno tra tutti Bloodborne, che se tornasse farebbe sfaceli.

Mentre l'intenzione dell'azienda sembra essere quella di sfruttare i suddetti anche fuori dai videogiochi, sempre di più, come dimostra un regista che ha messo gli occhi su una IP storica.