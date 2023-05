Bloodborne potrebbe tornare, rivela il papà di God of War

Bloodborne è uno dei titoli più amati dell'era PS4, sebbene da anni i fan ne chiedono a gran voce il ritorno.

Il gioco sviluppato da FromSoftware è uno dei soulslike più importanti di tutti i tempi.

Il desiderio dei fan resta una Bloodborne Remastered, sebbene non guasterebbe neppure un semplice update next-gen del gioco originale.

Ora, dopo che il modder Lance McDonald ci ha dato modo di ammirare la città di Yharnam da un punto di vista del tutto inedito, arriva una notizia che - se confermata - sarebbe davvero clamorosa.

Come riportato anche da DSOGaming, Sony potrebbe essere al lavoro sul ritorno di Bloodborne.

Il creatore di God of War, David Jaffe, ha dichiarato che una remaster o un remake del gioco è effettivamente in fase di sviluppo.

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Bloodborne Remaster è stato nel maggio 2022. All'epoca circolarono sul web alcuni screen rivelatisi poi falsi.

In ogni caso, le parole di Jaffe vanno prese con estrema cautela, visto che al momento non vi è alcuna conferma che una remaster/remake di Bloodborne verrà mostrata a breve, men che meno in occasione del presunto PlayStation Showcase.

Ovviamente, nel caso questa fosse - finalmente - la volta buona per un ritorno a Yharnam, vi terremo prontamente aggiornati (senza esaltarci prima del tempo).

Restando in tema, il folle Bloodborne Kart è tornato a mostrarsi solo poche settimane fa, stavolta con la storica boss fight di Padre Gascoigne, una delle più iconiche e amate di sempre.

Ma non solo: un fan ha compiuto un'impresa altrettanto epica, ossia quella di battere la possente Amygdala in un lasso di tempo realmente breve.

Infine, alcune settimane fa Lance McDonald ha portato a galla nuovi contenuti tagliati dalla versione finale di Bloodborne, mai visti prima (e davvero molto affascinanti).