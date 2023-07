PlayStation ha già scelto il prossimo evento internazionale

Durante il prossimo mese di agosto di quest'anno si terrà la consueta Gamescom, ma a quanto pare PlayStation non ci sarà.

Sony quindi non prenderà parte all'evento, lasciando quindi a casa big come Marvel's Spider-Man 2 (in preordine su Amazon).

Il tutto mentre Xbox e Bethesda hanno invece detto sì alla Germania, visto che le due aziende parteciperanno alla prossima Gamescom di Colonia.

Ora, come riportato anche da PushSquare, è stato però confermato che PlayStation prenderà parte alla prossima ChinaJoy, una delle più grandi fiere dedicate al videogioco in Asia.

Nel 2023 Sony parteciperà nuovamente all'evento, in programma dal 28 al 31 luglio presso il New International Expo Center di Shanghai.

Cosa porterà Sony alla fiera? Un bel po' di cose, a dire il vero. Eccole, elencate qui di seguito:

China Hero Project

AWAKEN: Astral Blade

EXILEDGE

Evotinction

Lost Soul Aside

Will-less

First Party

Gran Turismo 7

Helldivers

Horizon Zero Dawn

Horizon Forbidden West

Horizon Call of the Mountain

Ratchet & Clank: Rift Apart

Sackboy: A Big Adventure

Third Party

Crossfire: Sierra Squad

Final Fantasy XVI

It Takes Two

The King of Fighters XV

My Time at Sandrock

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections

NBA 2K

Phantom Blade: Executioners

Sand Land

Street Fighter 6

Super Buckyball Tournament

Sword Art Online: Last Recollection

SYNCED

Tower of Fantasy

Se quindi PlayStation anche per quest'anno ha deciso di non partecipare in alcun modo alla Gamescom di Colonia, l'alternativa asiatica sembra comunque avere diversi assi nella manica (pur senza chissà quali sorprese).

Intanto tocca al Tokyo Game Show 2023, che si prepara ad un evento che è stato descritto per davvero come il più grande di sempre (staremo a vedere come e in che modo).

In attesa di novità vi ricordiamo che anche Nintendo sarà presente alla Gamescom 2023, molto probabilmente con un Treehouse e qualche attività dedicata ai partecipanti.