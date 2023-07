Xbox e Bethesda saluteranno l'estate andando alla Gamescom

Xbox e Bethesda dicono sì alla Germania, perché le due aziende parteciperanno alla Gamescom 2023 di Colonia.

Sicuramente vedremo alcuni nuovi giochi che entreranno nel catalogo di Xbox Game Pass, l'abbonamento di Microsoft a cui potete aderire anche tramite Amazon.

Un catalogo che, come sapete, si espande con una certa periodicità e proprio oggi ha avuto anche un inserimento piuttosto importante come quello di Grand Theft Auto V.

E che verrà potenziato anche da Starfield, che Bethesda porterà a Colonia a poche settimane dalla sua release ufficiale.

In un momento in cui le grandi fiere di settore soffrono sempre di più è sempre bello vedere le aziende che continuano a supportarle, come Xbox e Bethesda per la Gamescom.

Dal 23 al 27 agosto le due aziende saranno a Colonia, come è stato dichiarato dal profilo Twitter ufficiale poche ore fa.

Non è ben chiaro se le due aziende saranno presenti solo all'interno dello showfloor, oppure avranno addirittura un evento dedicato come accaduto nei meandri della Summer Game Fest.

In attesa di novità vi ricordiamo che anche Nintendo sarà presente alla Gamescom 2023, probabilmente con un Treehouse e qualche attività dedicata ai partecipanti.

Anche quest'anno si confermano le partecipazioni delle solite aziende. Così come si confermano le mancate partecipazioni di realtà che da tempo hanno deciso di abbandonare gli eventi.

Ovvero PlayStation, che anche quest'anno ha deciso di non partecipare in alcun modo alla Gamescom.

Vedremo se la fiera di Colonia, insieme alla Opening Night Live di Geoff Keighley, sapranno rappresentare con efficacia la chiusura perfetta dell'estate videoludica.

Intanto tocca al Tokyo Game Show 2023, che si prepara ad un grande evento che è stato descritto come "il più grande di sempre".