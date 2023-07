Mentre l'E3 tira i remi in barca, il Tokyo Game Show 2023 fa le cose in grande

Le fiere videoludiche hanno preso due direzioni precise, nel post-pandemia: sparire oppure crescere, aprendosi però anche al lato consumer, oltre che a quello press che, oggi, è meno rilevante – considerando che tutti i publisher possono tenere la loro conferenza quando vogliono, senza sovrapposizioni.

Così, per un E3 che agonizza da qualche tempo e che non sappiamo se tornerà mai nel 2024 o nel 2025, abbiamo invece un Tokyo Game Show che promette di avere, in questo 2023, la sua edizione più grande di sempre. A comunicarlo sono gli organizzatori, come riferito da VGC, che ha annunciato che per la prima volta da quattro anni la fiera coprirà gli interi spazi messi a disposizione dalla Makuhari Messe.

Advertisement

L'appuntamento con il Tokyo Game Show è atteso per il 21 settembre e andrà avanti fino al 24 settembre. E, a quanto pare, gli espositori di peso non mancheranno – quindi, con le dovute proporzioni, possiamo aspettarci magari qualche interessante novità che riguardi anche il mercato occidentale.

Tra i partecipanti, infatti, sono già stati confermati Capcom, Bandai Namco, Konami, Level-5, Koei Tecmo, Xbox, SEGA, Square Enix, Atlus e, apprendiamo dall'account social del team, anche un angolino a tema Kojima Productions – probabilmente più per esporre il suo merchandising che per altro.

Dovrebbe esserci anche PlayStation, ma unicamente nell'area dedicata ai videogiochi indipendenti. La presenza di Nintendo, invece, sarà limitata all'area degli incontri business – quindi niente che possa essere di interesse per i visitatori armati di biglietto (che sarà acquistabile a partire dal 26 luglio per gli interessati che non risiedono in Giappone).

Negli scorsi anni, il Tokyo Game Show ha sicuramente avuto momenti curiosi – come quello in cui Capcom giocava a Resident Evil Village nascondendo lo schermo alla vista del pubblico, con tanto di criptici teli, lasciandoci tutti con tanto di naso.

Vedremo se anche quest'anno ci sarà qualche sorpresa e se la presenza rinnovata di Xbox riuscirà a portare il gigante di Redmond più vicino al mercato giapponese, dopo il recente idillio trovato anche con Atlus. In passato, Phil Spencer aveva definito «inaccettabile» l'andamento del mondo Xbox sul mercato nipponico, dove Sony e Nintendo giocano agevolmente (e in casa).

Per la lista completa dei partecipanti al TGS 2023, date un'occhiata al sito ufficiale della kermesse.