PlayStation 2 ha compiuto 23 anni dall'uscita americana: «una console leggendaria»

PS2 è una console che non ha certo bisogno di presentazioni, forte di una lineup di titoli ancora oggi è impressionante. Incredibile pensare quindi che sono trascorsi 23 anni dalla sua uscita.

Molti dei giochi del catalogo PlayStation 2 sono stati riproposti nel tempo, anche su PlayStation 4 (trovate delle raccolte su Amazon), alcuni davvero più unici che rari.

Advertisement

Del resto, PS2 è stata una console che ha venduto cifre record, talmente record che solo Nintendo Switch può tentare la scalata ed eguagliarla.

PS2 venne lanciata in Nord America il 26 ottobre 2000 e fu altrettanto un successo (mentre in Europa fu pubblicata il 24 novembre 2000). Come riportato anche da GamingBible, i giocatori americani si sono ritrovati per ricordare la console Sony in occasione del suo ventitreesimo compleanno.

È stato creato un post per celebrare l'anniversario di PS2 e molti giocatori si sono riuniti per farci sentire decisamente vecchi: «Una console leggendaria. Ho preso la mia nel 2002, il che è stato molto bello perché a quel tempo molti giochi fantastici erano già nella linea Greatest Hits, tra cui MGS2», scrive un fan.

Inutile dire che una valanga di altri utenti si sono uniti per il tributo a PS2, una delle console più importanti di sempre.

PlayStation 2 ha avuto moltissimi giochi importanti nel suo portfolio: tra i nomi più citati ci sono Silent Hill 2, Resident Evil 4, Final Fantasy X e Metal Gear Solid 3, come era lecito immaginare.

Questo, senza contare perle come Persona 4 e Resident Evil Code Veronica X (che comunque non è nativo PS2, bensì GameCube), così come il bellissimo God of War 2, saga che i fan hanno voluto rievocare con un remake realmente sorprendente.

Ma non solo: se vi manca la console, invece, potete provare a costruirvene una vostra fatta di mattoncini LEGO: ecco di cosa stiamo parlando.

Infine, per i nostalgici della generazione successiva, ovvero PlayStation 3, ci potrebbe essere una buona notizia in ambito emulazione su PS5.