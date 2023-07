Persona 5 Royal per PS5 al prezzo più basso di sempre! 55% di sconto!

Se state cercando una nuova avventura da affrontare, oggi è il vostro giorno fortunato. Abbiamo una proposta che non potrete rifiutare: Persona 5 Royal, un capolavoro videoludico che ha saputo conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo. E la notizia migliore? Attualmente è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre!

Infatti, potete portarvi a casa la versione PS5 di Persona 5 Royal a soli 26,73€, con uno sconto del 55% e un risparmio reale di 33,26€ sul prezzo consigliato di 59,99€.

Persona 5 Royal è un viaggio avvincente nel cuore oscuro della società moderna. Nella pelle di Joker, vi unirete ai Ladri Fantasma in un'epica battaglia per liberare il mondo dalla corruzione.

Ricco di novità, Persona 5 Royal introduce nuovi personaggi e confidenti, trame complesse e profonde, e luoghi inediti pronti per essere esplorati. Vi attenderà un nuovo semestre alla Shujin Academy, durante il quale avrete l'opportunità di affinare le vostre abilità sia nel metaverse che nella vita quotidiana.

L'inconfondibile stile visivo di Persona 5 Royal cattura immediatamente l'attenzione, mentre la nuova colonna sonora firmata dal premiato compositore Shoji Meguro amplifica l'atmosfera unica di questo videogioco. Ma non pensate che sarà un gioco da ragazzi: Persona 5 Royal propone una sfida impegnativa, anche per i Ladri Fantasma più esperti.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,6, abbiamo affermato che "Siamo senza dubbio dinanzi ad uno dei cinque (tre?) migliori giochi di ruolo di stampo giapponese di tutti i tempi, nonché ad una delle esperienze di gioco più longeve e ricche di stile di tutta la generazione che ci stiamo per lasciare alle spalle. La qualità del gameplay, la versatilità del sistema di combattimento e la strabordante quantità di contenuti lo rendono consigliabile anche a quanti avessero un’avversione per i JRPG: se non vi ricredete con il capolavoro Atlus, probabilmente non lo farete mai più".

