Persona 5 Royal ora al prezzo più basso di sempre

Tra i tanti giochi di ruolo di alto livello arrivati durante questa generazione, Persona 5 Royal è probabilmente di un'altra categoria. Il capolavoro di Atlus riesce infatti a unire a un combat system di grande pregio dei personaggi che rimangono impressi, delle vicende coinvolgenti e una colonna sonora epocale, che lo hanno portato a scalare posizioni nella nostra classifica dei migliori giochi dell'intera generazione. Ecco perché, trovandolo al prezzo più basso di sempre, sarebbe ingenuo farselo scappare – se non ci avete ancora giocato.

In questo momento, infatti, il noto rivenditore Amazon sta proponendo un corposo taglio di prezzo per Persona 5 Royal, che vi permette di portare a casa il gioco spendendo solamente 21,59 euro, rispetto ai 59,99 euro normalmente previsti – con uno sconto di ben il -64%. L'offerta è riservata alla versione PS5 in edizione standard, ma potete trovare un corposo sconto anche per la versione Xbox Series X (anche se il prezzo è lievemente più alto, in quel caso).

Nella nostra recensione del gioco, il collega Gianluca Arena è stato piuttosto chiaro, definendo Persona 5 Royal come un vero e proprio re e affermando che, in vista di questa riedizione che propone, peraltro, anche la localizzazione in italiano, non ci sono scuse per non averci giocato.

«Siamo senza dubbio dinanzi ad uno dei cinque (tre?) migliori giochi di ruolo di stampo giapponese di tutti i tempi, nonché ad una delle esperienze di gioco più longeve e ricche di stile di tutta la generazione che ci stiamo per lasciare alle spalle. La qualità del gameplay, la versatilità del sistema di combattimento e la strabordante quantità di contenuti lo rendono consigliabile anche a quanti avessero un'avversione per i JRPG: se non vi ricredete con il capolavoro Atlus, probabilmente non lo farete mai più» vi abbiamo spiegato, nella recensione.

L'occasione è ghiotta e agosto può essere vostro complice, mentre spolperete le tantissime ore di peripezie in compagnia di Joker e compagni: Persona 5 Royal è uno di quei videogiochi che non capitano tante volte, nel corso di una generazione.