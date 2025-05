Persona 5 è stato fondamentale per il successo di Clair Obscur

Il CEO e creative director di Clair Obscur Expedition 33 ha ammesso quello che in molti avevano pensato fin dai primi combattimenti di gioco: se non fosse stato per l'influenza di Persona 5, non avremmo mai avuto una presentazione delle battaglie così ben fatta.

Il JRPG di casa Atlus non è stato fondamentale soltanto per il design dell'interfaccia durante gli scontri, ma per tutto l'aspetto grafico degli scontri della Spedizione 33, anche e soprattutto per quanto riguarda le riprese cinematografiche spettacolari.

Guillaume Broche ha svelato questo retroscena in un'intervista rilasciata al portale Denfaminico Gamer, tradotta da Genki_JPN su X:

«Credo che Persona 5 sia il miglior gioco al mondo, quando si tratta di presentare le battaglie e per il design dell'UI. Sono stato fortemente influenzato dai cambi radicali della telecamera ogni volta che c'è un intervento da parte del giocatore e dal mondo in cui tutto si svolge, come se stessi guardando un film».

Effettivamente avrete notato che la telecamera si muove continuamente durante le battaglie, rendendo ogni azione intrapresa in Clair Obscur (lo trovate su Amazon) molto più drammatica: un "trucco" che rende i giocatori ancora più coinvolti, come se facessero parte loro stessi della scena.

Il director di Persona 5 e Metaphor ReFantazio aveva ammesso che questi menù così stilosi e coinvolgenti sono «fastidiosi» da progettare, dato che ognuna delle interfacce richiedeva programmi separati per farli funzionare adeguatamente.

Alla luce di quelle dichiarazioni, penso che oggi sia ancora più sorprendente vedere come Sandfall Interactive sia riuscita a fare sue quelle idee con il suo primo videogioco, che ha già saputo conquistare il favore di critica e pubblico.

Pur non trattandosi di un lavoro semplice — e sono veramente cose le poche fatte bene che risultino anche semplici — la dimostrazione è che anche altri sviluppatori dovrebbero prendere come esempio questi piccoli trucchi per migliorare le loro produzioni.

Persona 5 non è stato tuttavia l'unico gioco ad aver ispirato gli autori di Clair Obscur: Sandfall Interactive ha infatti ammesso di aver tratto spunto anche dalla saga di Final Fantasy.