Perché Switch 2 è retrocompatibile? Perché «è la cosa migliore per i giocatori»

Una delle caratteristiche sicuramente apprezzate dell'annuncio di Nintendo Switch 2 è il fatto che sia retrocompatibile con la console precedente, il che significa che potrete giocare i suoi giochi digitali e i giochi in cartuccia anche sulla prossima nata di casa Nintendo.

In merito al perché di questa scelta, un portavoce della grande N ha diffuso una dichiarazione ufficiale al sito GameFile, spiegando che la compagnia riteneva che fosse, detto semplicemente, la cosa migliore da fare per rispettare i consumatori e i giochi che hanno già acquistato in questa generazione.

Come spiegato dal portavoce:

«Molti consumatori giocano con Nintendo Switch e abbiamo deciso che la direzione migliore da seguire fosse fare in modo che quei consumatori potessero essere in grado di giocare i software già comprati per Nintendo Switch anche sulla futura console.

A seguito di questo pensiero, Nintendo Switch 2 può far girare i giochi esclusivi di Nintendo Switch 2, ma anche sia i giochi fisici che quelli digitali di Nintendo Switch. Alcuni giochi Switch potrebbero non essere supportati o pienamente compatibili con Switch 2, ma i dettagli in merito saranno condivisi sul sito Nintendo in futuro».