Switch 2 dice sì alla retrocompatibilità, ma c'è un problema

Nintendo ha finalmente confermato che la sua prossima console, Nintendo Switch 2, avrà una forma di retrocompatibilità.

Durante il trailer di presentazione, mostrato oggi, abbiamo visto una cartuccia fisica di Super Mario Bros. Wonder girare perfettamente sulla nuova console.

Tuttavia, un dettaglio ha catturato l’attenzione dei fan: Nintendo ha esplicitamente dichiarato che alcuni giochi Nintendo Switch (console che trovate su Amazon) potrebbero non essere supportati o pienamente compatibili con Nintendo Switch 2.

Cosa significa veramente? Come notato anche da ComicBook, questo tipo di dichiarazione non è nuova. Anche Sony, con il lancio di PS5, aveva rilasciato comunicazioni simili, salvo poi rendere compatibile la stragrande maggioranza dei giochi PS4.

Secondo il mio punto di vista, è probabile che Nintendo stia semplicemente mettendo le mani avanti per evitare polemiche future.

Alcuni giochi potrebbero effettivamente incontrare problemi di compatibilità, soprattutto quelli che sfruttano specifiche caratteristiche tecniche di Switch originale.

Ad esempio, i kit di cartone di Nintendo Labo o alcuni giochi che richiedono periferiche particolari potrebbero non funzionare al meglio.

Anche accessori come il Labo Vehicle Kit, utilizzabile oggi con Mario Kart 8 Deluxe, potrebbero incontrare difficoltà di utilizzo sulla nuova piattaforma.

Per i possessori della Switch, una cosa è certa: la maggior parte dei giochi sarà tranquillamente giocabile sulla nuova console. Considerando il successo planetario di Switch, seconda solo a DS nella classifica delle console Nintendo più vendute, sarebbe impensabile non garantire un’ampia retrocompatibilità.

Fortunatamente, non dovremo attendere troppo per avere maggiori dettagli. Un Nintendo Direct dedicato a Switch 2 è stato annunciato per il 2 aprile.

In quell’occasione, ci aspettiamo chiarimenti sulla retrocompatibilità e, forse, l’annuncio di qualche esclusiva che segnerà il debutto della nuova console.

L'unica cosa quasi certa, è che Switch 2 avrebbe già mostrato il suo primo gioco di lancio.

Ma non solo: volete provare Switch 2 in anteprima? Ecco come fare, in occasione di un evento speciale a Milano.