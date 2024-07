Perché PS5 spesso fa girare meglio i giochi di Xbox Series X? Ecco la risposta

Le console di attuale generazione hanno dato ai giocatori la possibilità di rimanere aggiornati sulle ultime uscite videoludiche, ma a volte PS5 e Xbox Series X funzionano in maniera decisamente strana anche con gli stessi videogiochi.

L'abbiamo visto in molte occasioni e di recente con videogiochi come Dragon's Dogma 2, su cui Capcom ha lavorato per cercare di migliorare le prestazioni, laddove la versione Xbox Series X e quella PS5 lavorano in maniera decisamente diversa, con performance altalenanti.

Nonostante le due console siano molto simili e, anzi, la piattaforma Xbox sia stata raccontata da sempre come la console più potente del mondo, come mai si verificano queste differenze di prestazioni?

Il motivo è di natura tecnica, ovviamente, come spiega Digital Foundry.

Le due console sono costruite su architetture molto simili basate su hardware AMD personalizzato, con una differenza relative alle due GPU. Xbox ha una potenza di calcolo stimata di 12,16 TeraFLOPS e 16 GB di SDRAM GDDR6, mentre PS5 ha un picco TeraFLOPS stimato di 10,13 e 16 GB di SDRAM GDDR6.

Partendo da questo, John Linneman di Digital Foundry ha affermato di aver contattato molti sviluppatori, scoprendo che il compilatore shader e l'API stessa sono più veloci su PlayStation 5.

«Diventa piuttosto complesso, ma fa un uso migliore del silicio reale in un modo che consente alla PS5 di ottenere prestazioni più veloci», dice Linneman nella sua analisi frutto delle testimonianze degli sviluppatori.

Microsoft sembra essere al corrente di questa particolarità, e sembra che ci stia lavorando per riuscire a ridurre questa differenza con la piattaforma di Sony.

«Sulla stessa linea, anche l'API principale della PS5 sembra essere abbastanza veloce, più veloce di quella che Microsoft sta facendo con DirectX», conclude Linneman nell'analisi.

Proprio le performance stanno portando i giocatori a preferire sempre di più il gioco su PC, come riportano i dati di vendita che stanno portando le console ad essere sempre meno scelte dalla community.

A prescindere dall'analisi, se avete bisogno di entrare nell'attuale generazione di console lo potete fare tramite le migliori offerte su Amazon: qui trovate PS5 e qui Xbox Series X.