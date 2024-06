EA Sports FC 24 guida un maggio disastroso: videogiochi e console in caduta libera

È da un po' che ve lo raccontiamo e, anche a maggio 2024, non sembra esserci una grossa via di fuga: il mercato dei videogiochi e delle console sta vivendo un periodo di magra considerevole.

EA Sports FC 24 (lo trovate su Amazon) e GTA 5 sono i due titoli che risultano in cima alle classifiche delle vendite globali dello scorso anno, e già sarebbe un dato di per sé considerato che il titolo di Rockstar è uscito più di 10 anni fa.

Advertisement

Ma non è finita qui perché, come riportano le analisi di Games Industry, sembra che i dati non siano affatto positivi per quanto riguarda il mercato videoludico.

Confermando un trend di cui vi avevamo raccontato ad aprile, anche durante lo scorso mese si è verificato un crollo delle vendite di videogiochi e console.

Intanto partiamo con un po' di numeri: a maggio sono stati venduti 11.6 milioni di giochi per PC e console, rappresentando un calo del 17% sullo stesso periodo del 2023.

Il motivo del calo è altrettanto indicativo: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha venduto più copie nel maggio 2023 dell'intera top 10 del maggio 2024.

L'assenza di giochi di grande peso sicuramente ha influito nel trend, confermato durante lo scorso maggio, visto che come detto è Grand Theft Auto 5 ad essere in seconda posizione, subito dopo il calcio di Electronic Arts.

L'altro grande dato, forse ancora più preoccupante e in grado di segnare il futuro dell'industria, è il crollo delle vendite delle console.

Nel maggio 2024 sono state vendute 311.000 console per videogiochi, numeri che rappresentano un calo del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A subire il calo più evidente è Nintendo Switch, vendendo da un periodo lunghissimo di grande prosperità va detto in cui anche le nuove versioni vanno a ruba.

Per quanto riguarda le console nello specifico, il trend del calo delle vendite era noto già da un po'. Le console non attraggono più i giocatori come prima e, soprattutto, il PC gaming diventa sempre più abitudinario nelle vite dei videogiocatori.

Sarà davvero la pazienza a salvare i videogiochi, come suggerisce Shawn Layden?