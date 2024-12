Perché Elden Ring Nightreign non è giocabile in "coppia"? FromSoftware fa chiarezza

Elden Ring Nightreign sarà con buona probabilità solo il primo di molti esperimenti basati sul soulslike open world di successo, diventato così importante da aver perfino battuto tutta la serie di Dark Souls con un unico gioco.

A differenza del capitolo principale (che trovate scontato su Amazon), Nightreign sarà un titolo cooperativo con meccaniche roguelike, anche se potrà essere affrontato anche in solitaria.

Nelle scorse ore è però arrivata una brutta notizia per chi intendeva giocare con un unico amico: la cooperativa sarà limitata a 3 giocatori, ma senza offrire opzioni per giocare in coppia.

In altre parole, o sceglierete di giocare da soli oppure dovrete per forza affrontare il tutto con un team da 3 utenti: ma come mai è stata presa questa decisione che, inevitabilmente, ha già fatto storcere il naso ad alcuni fan?

In un'intervista rilasciata a IGN USA, è stato lo stesso director Junya Ishizaki a spiegare come mai il 3 si è rivelato il "numero perfetto" per Elden Ring Nightreign:

«È stata in larga parte una scelta di bilanciamento, più che una decisione dovuta al game design. È arrivata con il naturale sviluppo di gioco. [...] Volevamo che ogni giocatore provasse quel senso di gratificazione, di un gameplay cooperativo gratificante: [la co-op a 3 giocatori] era il compromesso giusto per fare in modo che il tutto non fosse travolgente o troppo impegnativo».

Secondo il director, una cooperativa a 2 giocatori si sarebbe dunque rivelata troppo impegnativa per poter affrontare naturalmente le sfide offerte dal gioco, motivo per il quale si è deciso di puntare su squadre esclusivamente da 3 utenti.

Questo tuttavia non spiega come mai, per lo stesso principio, Elden Ring Nightreign consenta liberamente il gameplay con un singolo giocatore, anche se è plausibile immaginare che le battaglie saranno bilanciate di conseguenza.

Fortunatamente, non dovrete necessariamente andare a cercarvi manualmente un terzo amico: potrete comunque utilizzare il matchmaking per occupare lo slot vacante e iniziare le vostre battaglie in cooperativa.

FromSoftware ha colto l'occasione per fare chiarezza anche su un ulteriore aspetto del gioco: sebbene sia un'esperienza prevalentemente multiplayer, Elden Ring Nightreign non va considerato un live-service.