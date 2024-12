Elden Ring: Nightreign non farà felici gli amanti delle "coppie"

Elden Ring: Nightreign, il nuovo spin-off multiplayer del capolavoro di FromSoftware, permetterà ai giocatori di affrontare l’avventura da soli o in cooperativa a tre, ma non in coppia.

Il nuovo capitolo della serie Elden Ring (che trovate su Amazon) ha infatti ricevuto un primo trailer a sorpresa nel corso dei TGA.

Il video aveva subito messo in risalto la natura multigiocatore del titolo, ma a quanto pare c'è qualche precisazione da fare.

Come riportato anche da VGC, quindi, Elden Ring: Nightreign è progettato per offrire un’esperienza di gioco incentrata su squadre da tre giocatori, consentendo di affrontare i boss e le sfide più ardue insieme.

Tuttavia, chi sperava di giocare in compagnia di un solo amico rimarrà deluso.

In un’intervista a IGN US, il game director Junya Ishizaki ha spiegato la scelta: «Il gioco è pensato per essere giocato in team da tre persone, ma puoi affrontarlo anche da solo.»

Alla domanda sulla possibilità di giocare in coppia, Ishizaki ha risposto chiaramente: «No, si può giocare solo in single-player o in co-op a tre giocatori.»

Il livello di difficoltà e la salute dei nemici saranno adattati in base al numero di giocatori presenti.

Ishizaki ha chiarito che la decisione di concentrarsi su squadre da tre nasce dalla volontà di ricreare quella soddisfazione unica che si prova nel sconfiggere un boss o nel completare una mappa insieme, ma in una chiave nuova: «Volevamo offrire un senso di trionfo diverso, un’esperienza fresca e gratificante che solo la co-op a tre poteva garantire.»

Un network test per Elden Ring: Nightreign è previsto per febbraio, dando ai giocatori la possibilità di provare il gioco in anteprima.

Infine, ricordiamo anche che Sony starebbe trattando per acquisire Kadokawa Corporation, la società madre di FromSoftware, un’operazione che potrebbe avere conseguenze significative anche sul futuro della serie Elden Ring.