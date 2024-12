Elden Ring ha ora davvero battuto tutti i Dark Souls

Elden Ring continua a far parlare di sé, superando ora l'intera saga di Dark Souls in termini di vendite, grazie a un notevole aumento di copie vendute che sembra essere stato spinto dall'espansione Shadow of the Erdtree.

Il publisher Bandai Namco ha recentemente annunciato che Elden Ring (che trovate su Amazon) ha raggiunto quota 28,6 milioni di unità vendute, un incremento di 3,6 milioni rispetto ai 25 milioni comunicati a giugno.

Questo risultato segna il sorpasso rispetto alla saga di Dark Souls, che si è fermata a 27 milioni di copie.

Lanciato nel febbraio 2022, Elden Ring ha impiegato circa due anni e dieci mesi per arrivare a questo straordinario traguardo, mentre Dark Souls (uscito nel 2011) e i suoi seguiti Dark Souls 2 (2014) e Dark Souls 3 (2016) hanno avuto più tempo per accumulare vendite.

Una delle chiavi del successo di Elden Ring risiede nel suo approccio più accessibile rispetto ai titoli precedenti di FromSoftware.

Pur mantenendo la difficoltà tipica del brand, Elden Ring ha introdotto un mondo aperto che permette ai giocatori di allontanarsi dai boss difficili per concentrarsi su nemici più deboli, facilitando così l'approccio ai neofiti. Questo ha contribuito ad aumentare l'appeal del gioco, raggiungendo un pubblico più ampio.

Il franchise non accenna a fermarsi, con l'annuncio del nuovo spin-off Elden Ring Nightreign, in arrivo il prossimo anno.

Questo titolo cooperativo permetterà a tre giocatori di immergersi in una versione condensata di Limgrave, la regione iniziale di Elden Ring, dove dovranno sopravvivere e affrontare boss procedurali.

La modalità - che alcuni fortunati potranno testare con mano nei prossimi mesi - promette una sfida avvincente, con la possibilità di incontrare nemici e strutture sempre diverse, e l'obiettivo finale di sconfiggere uno dei principali boss dopo aver affrontato tre giorni e notti di battaglie.

Inoltre, Elden Ring Nightreign sarà un vero e proprio tributo alla saga di Dark Souls, includendo boss iconici della serie e forse anche di altri titoli di FromSoftware, creando un legame tra i due universi.