Per via di Game Pass, gli utenti Xbox comprerebbero pochi giochi

Fin da quando ha lanciato questa generazione nel 2020 (ma anche da un po' prima, in realtà), Microsoft ha spinto il piede sull'acceleratore di Xbox Game Pass, puntando forte sul suo servizio in abbonamento come cuore pulsante dell'offerta ludica.

Presto potrebbe raccogliere ulteriori frutti, considerando che di recente abbiamo visto che molti degli Xbox Game Studios acquisiti hanno in cantiere giochi in dirittura d'arrivo – e questo significa che arriveranno tutti dal day-one nel servizio in abbonamento.

A suo modo, si direbbe che Game Pass stia spingendo anche l'interesse verso le console, il che rende ancora più sensata l'esistenza dell'economica Xbox Series S, priva di lettore disco e pensata proprio per giocare solo in digitale (o in cloud).

Un interessante sondaggio tra i lettori di ResetEra, per quanto affrontato da un campione ristretto, ci dà un'idea del fatto che i giocatori Xbox non comprano tanti giochi singolarmente, proprio perché spinti dall'abbonamento che permette di giocare on demand, senza dover acquistare i prodotti uno a uno.

Alla domanda «quanto spesso acquistate dei giochi, utenti Xbox?», il 28% dei rispondenti ha replicato con «letteralmente mai, per via di Game Pass». Il 27,7% dei votanti, invece, afferma di «comprarne solo pochi». Da sole, queste opzioni rappresentano il 55,7% del totale e rendono bene l'idea di quanti siano gli utenti che hanno deciso di mettersi in casa una Xbox per spolpare l'abbonamento, più che per comprare i giochi uno ad uno.

Tra le altre opzioni, il 14,5% afferma di comprare «molti giochi», il 13,6% riferisce che ne compra «tanti quanti ne compro sulle altre console», mentre il 9,6% afferma di non giocare con Xbox al momento, pur avendone una.

Di recente, Microsoft ha sottolineato ulteriormente quanto creda in Series S presentando un nuovo modello: alla livrea nera, questa volta la console affianca uno spazio di archiviazione da 1 TB (la trovate su Amazon) che la mette al passo con la sorella maggiore Series X, almeno in termini di quanti giochi potete farci stare dentro.

Oltretutto, sappiamo che il gigante di Redmond sta lavorando fianco a fianco anche con i produttori di piattaforme handheld: da poco Logitech G Cloud è arrivata sul mercato col supporto ufficiale al cloud di Xbox Game Pass Ultimate. Allo stesso modo, ASUS ROG Ally include anche dei mesi di Game Pass nel suo acquisto, dal momento che permette di giocare non solo in cloud, ma anche di scaricare i titoli della libreria di PC Game Pass.

La pervasività dell'abbonamento di Xbox, insomma, si sta facendo sentire e perfino molti giocatori Xbox – storici o meno che siano – spesso scelgono cosa scegliere tra i titoli del catalogo on demand, anziché sfogliare lo store per comprare qualcosa al prezzo di listino.