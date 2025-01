Per qualche motivo, Palworld non è più "giocabile" su Steam Deck

A pochi giorni dall'inizio del 2025 torniamo a parlare di Palworld incessantemente ma, stavolta, con una brutta notizia per i giocatori su Steam Deck che non avranno più la verifica da parte di Valve.

Come riporta Windows Central, infatti, in questo momento Palworld su Steam Deck (la console che trovate su Amazon) non ha più la condizione "Giocabile".

Valve, come sapete, valuta i videogiochi che girano sulla piattaforma per fornire un elenco di facile consultazione per i giocatori. I titoli possono essere giudicati come "Sconosciuto", "Non Supportato", "Giocabile" e "Verificato", con una serie di step che indicano quanto il videogioco in questione sia più o meno stabile su Steam Deck.

In questo momento, quindi, Valve ha modificato in negativo la valutazione di Palworld portandola a "Non Supportato".

Ovviamente il titolo continua a funzionare, non è stato eliminato dalla piattaforma, ma è bene sapere che secondo l'azienda proprietaria di Steam ci sono ancora più problemi dal punto di vista tecnico. È una cosa che sta capitando per altro in maniera sempre più frequente su Steam Deck, con Valve che sta lavorando duramente per snellire il processo di valutazione e rendere i giochi sempre più solidi.

La cosa curiosa è che non ci sono state spiegazioni definitive per questa situazione, pertanto l'unica cosa che possiamo immaginare è che i recenti aggiornamenti abbiano creato qualche conflitto con l'hardware di Valve.

Anche su Steam Deck è infatti arrivato l'aggiornamento più grande di sempre di Palworld, che ha riportato in auge il titolo dopo un lungo periodo di oblio.

In questi giorni, infatti, Palworld è tornato a sorpresa nella top 10 dei videogiochi più giocati su Steam, dopo che era rimasto assente da questa classifica a lungo tempo. Il titolo ha fatto infatti registrare numeri vicini ai 200mila giocatori attivi: sono ancora ben distanti dai record visti al lancio, ma comunque sorprendenti.