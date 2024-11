Steam Deck ha sempre più problemi di compatibilità: «Valutiamo le nostre opzioni»

Valve ha lavorato duramente per garantire la compatibilità di quanti più videogiochi PC possibile su Steam Deck, offrendo allo stesso tempo un sistema operativo in grado di superare i limiti di Windows con esperienze fluide anche in ibridi tra console portatili e PC.

Tuttavia, negli ultimi tempi i giocatori hanno assistito a sempre più casi di videogiochi non compatibili con Steam Deck, soprattutto per quanto riguarda i titoli con modalità multiplayer online.

Molti sviluppatori implementano infatti sistemi anti-cheat aggressivi, che non funzionano con SteamOS e rendono impossibile avviarli in modalità portatile.

Ricordiamo ad esempio il recente caso di GTA V: un aggiornamento ha improvvisamente reso impossibile accedere a GTA Online, costringendo Valve a rimborsare gli utenti che ne hanno fatto richiesta. Un episodio che fece molto scalpore, dato che era uno dei titoli più giocati sulle console portatili.

Questo fenomeno sta diventando sempre più diffuso e potrebbe rappresentare un problema per le vendite future di Steam Deck, dato che non è più una problematica di pochi titoli selezionati.

In un'intervista rilasciata ad Automaton West, Valve ha ammesso di essere a conoscenza di questo trend in continua evoluzione e che sta valutando attentamente le sue prossime mosse:

«Stiamo monitorando il trend di videogiochi che richiedono accesso a livello di kernel per le loro tecnologie anti-cheat, con il risultato che non supportano Steam Deck. Siamo estremamente consapevoli della necessità critica di applicare contromisure contro il cheating nei videogiochi, ma stiamo anche valutando attentamente le nostre opzioni. Alcuni degli approcci attualmente popolari nell'industria potrebbero rivelarsi problematici a lungo termine per gli utenti».

Valve aveva stretto accordi con Easy Anti-Cheat e BattlEye proprio per permettere agli sviluppatori di supportare con facilità Steam Deck, ma è chiaro che non si tratta degli unici sistema contro i trucchi disponibili sul mercato.

Se la situazione dovesse continuare, ciò potrebbe scoraggiare eventuali acquisti di future Steam Deck, soprattutto considerata la popolarità di diversi videogiochi con funzionalità online.

Un bel grattacapo da risolvere per Valve, che potrebbe decidere di intervenire in prima persona per placare il fenomeno: vedremo se ciò accadrà con eventuali aggiornamenti al sistema operativo, nuovi accordi con sistemi anti-cheat oppure misure più drastiche per le pubblicazioni sullo store.

Ricordiamo infatti che, almeno per il momento, non c'è alcuna Steam Deck 2 in vista: la compagnia è ancora in attesa di un vero balzo generazionale che ne giustifichi la produzione.

Tuttavia, se desiderate comunque un modello alternativo, segnaliamo che tra pochi giorni verrà messa in vendita una Steam Deck OLED bianca in edizione limitata.

