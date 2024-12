Palworld torna ad essere uno dei giochi di maggior successo, dopo quasi un anno

È ormai passato quasi un anno dal lancio iniziale in accesso anticipato di Palworld, arrivato sul mercato il 19 gennaio 2024 e impostosi a sorpresa come uno dei fenomeni videoludici di quest'anno.

Da allora l'interesse per il fenomeno di Pocketpair sembrava essersi fermato, complice non solo un impressionante calo di utenti attivi, ma anche aver attirato su di sé le ire di Nintendo, con una causa legale avviata per presunte violazioni di brevetti.

Ma Palworld non ha alcuna intenzione di darsi per vinto e nelle scorse ore ha rilasciato Feybreak, il suo aggiornamento più grande di sempre: un update che pare aver rivitalizzato in maniera quasi inaspettata l'interesse nei confronti del titolo.

A pochi giorni dal lancio di questo aggiornamento, DualShockers ci segnala infatti che Palworld è tornato a sorpresa nella top 10 dei videogiochi più giocati su Steam, dopo che era rimasto assente da questa classifica a lungo tempo.

In questi giorni il titolo ha fatto infatti registrare numeri vicini ai 200mila giocatori attivi: sono ancora ben distanti dai record visti al lancio, ma comunque sufficienti a battere pezzi da novanta come Call of Duty o Baldur's Gate 3.

Al momento non sappiamo con certezza quale sia la situazione su PS5 o su Xbox, dove è disponibile anche tramite Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma possiamo aspettarci che i numeri siano con molta probabilità in risalita anche sul mercato console.

Il lancio di Feybreak sembra aver comunque confermato che Palworld ha davvero trovato una sua vasta nicchia di utenti fedeli, pronti ad attendere gli aggiornamenti più importanti per tornare nel survival open world.

Sarà in ogni caso interessante scoprire quale sarà il futuro del gioco non solo con i prossimi aggiornamenti, ma anche per il modo in cui sarà affrontata la guerra legale contro Nintendo.

Presumibilmente proprio per colpa della causa intentata dalla casa di Kyoto, Pocketpair è già stata costretta a modificare una meccanica troppo simile alle Pokéball.