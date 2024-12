Nel caso vi interessi, da oggi è disponibile l'update di Palworld più grande di sempre

Palworld ha continuato imperterrito la sua vita tra polemiche, crolli di giocatori e cause legali, al punto che da oggi è disponibile la nuova patch 0.4.11 che introduce Feybreak, la più grande espansione di sempre per il titolo.

Annunciata per la prima volta durante i The Game Awards 2024, l'espansione di Palworld arriva ora su tutte quelle copie del gioco che sono ancora installate da qualche parte nel mondo.

Tra i contenuti più rilevanti c'è l’introduzione di Meowmeow, un'arma ispirata a Terraria (lo trovate su Amazon) che segna il primo passo di una collaborazione più ampia prevista per il 2025.

I giocatori potranno esplorare una nuova isola, Feybreak, caratterizzata da sfide inedite, risorse rare come Cromite e Quarzo Hexolite, e una fazione nemica, i Feybreak Warriors.

Tra le nuove meccaniche spiccano le spedizioni, che consentono di inviare i Pal a raccogliere materiali, e la ricerca, che permette di sbloccare bonus permanenti per migliorare la base. Sono stati aggiunti anche i "Predator Pals", creature particolarmente difficili da sconfiggere ma ricche di ricompense, insieme ai criminali ricercati, un’altra nuova sfida sparsa per le isole.

Inoltre, con l'espansione il progresso dei giocatori diventa più imponente con un nuovo livello massimo, fissato ora a 60, nuove tecnologie e un raid dedicato al drago meccanico Xenolord.

Ci sono tante altre novità nel massiccio aggiornamento, come la possibilità attivare la modalità di spawn casuale dei Pal per chi cerca un’esperienza diversa dal classico gameplay elettrizzante per niente ispirato ad altri videogiochi.

Questo, e tanto altro, è ciò che attende i nuovi e vecchi fan di Palworld che già hanno dovuto contare su altri aggiornamenti per colpa di Nintendo, in un certo senso.

Palworld Feybreak è disponibile già da ora su tutte le piattaforme, e sarà contento anche il community manager di Pocketpair che finalmente avrà un po' di pace, forse.