Per Final Fantasy VII Rebirth dovrete «dimenticare la storia originale»

Final Fantasy VII Rebirth è stato uno dei big della Summer Game Fest 2023 e, come era lecito aspettarsi, sta facendo molto discutere.

Il sequel del ritorno del leggendario JRPG, che trovate su Amazon in versione PS5, continua il suo percorso controverso con un nuovo capitolo.

Il nuovo trailer ci ha mostrato quale sarà lo stato delle cose di Final Fantasy VII Rebirth, sia dal punto di vista estetico che per quanto riguarda la storia e personaggi.

Il primo impatto è stato se non altro molto piacevole, visto che le sequenze e ambientazioni del 1997 sono state ricreate in maniera ottima.

Ma non è questo che preoccupa eccessivamente i fan di Final Fantasy VII perché, come ha dimostrato Remake, il punto della questione è capire cosa succederà alla trama del gioco con i prossimi capitoli.

E, come riporta Gamingbolt, probabilmente vi converrà dimenticarla.

Stando ad alcune informazioni riportate dall'insider I'm A Hero Too, in Final Fantasy VII Rebirth il team di sviluppo si prenderà molte libertà dal punto di vista narrativo.

Prima di tutto Zack sarà giocabile per una parte molto importante del gioco che, ovviamente, non è quella che abbiamo visto alla Summer Game Fest 2023.

Per quanto riguarda la trama in generale, l'insider dichiara che i fan di Final Fantasy VII potranno «dimenticare la storia originale» perché Rebirth andrà completamente in un'altra direzione.

Sono tanti gli elementi originali che Remake aveva già messo in discussione e, a quanto pare, Rebirth farà altrettanto e di più.

Trattandosi solo di una voce di corridoio e di una conferma rimane ovviamente una certa prudenza, ma l'insider in questione è lo stesso che aveva anticipato l'esistenza di Persona 3 Remake, poi svelato per sbaglio dalla stessa Atlus e quindi confermato.

Final Fantasy VII Rebirth farà senz'altro discutere ancora, e anche stavolta l'ha fatto pure per la questione dei due dischi per PS5.