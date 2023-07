I peggiori giochi usciti su Nintendo Switch: la classifica

Fin dal suo debutto nel 2017, Nintendo Switch ha visto l'arrivo di tanti videogiochi di livello assoluto: pensiamo, solo di recente, a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, o prima di lui a Breath of the Wild, a Super Mario Odyssey (lo trovate su Amazon) e a tantissimi altri. Non tutte le ciambelle, però, riescono col buco: che nomi verrebbero fuori se cercassimo di scoprire i peggiori giochi usciti su Nintendo Switch?

In questi giorni si è parlato tanto di quali sono stati, fino a ora, i peggiori giochi del 2023, e nelle scorse ore abbiamo deciso di svelarvi anche quali sono, per media voto, i peggiori giochi arrivati su PS5 e su Xbox Series X|S dai rispettivi debutti, nel 2020.

Oggi seguiremo lo stesso iter, ma per Switch. Prenderemo come riferimento la media voto di Metacritic, per vedere da vicino i videogiochi con le valutazioni più basse in assoluto arrivati su Nintendo Switch.

I giochi di seguito hanno la media voto espressa in centesimi. Tra parentesi, invece, l'anno di lancio.

I peggiori giochi su Nintendo Switch

Vroom in the Night Sky - 17 (2017) Tiny Racer - 29 (2020) AKR: Survival Evolved - 29 (2018) Fantasy Hero: Unsigned Legacy - 34 (2018) Arc of Alchemist - 36 (2020) Balan Wonderworld - 36 (2021) Hollow - 36 (2018) Touhou Kobuto V: Burst Battle - 38 (2017) Blades of Times - 38 (2019) The Deer God - 39 (2017)

Come potete notare, in questo caso le valutazioni sono davveroestremamente basse, dal momento che si fatica addirittura ad arrivare ai 40/100, nella top 10. Il dato interessante è che molte di queste produzioni sono giochi indipendenti spuntati su Nintendo eShop – dove, purtroppo, non sempre c'è un controllo qualità stringente.

Tra i nomi noti sicuramente balza all'occhio quello di ARK, che non dà certo il meglio di sé sull'ibrida di casa Nintendo, mentre purtroppo entra nella top 10, anche qui, Balan Wonderworld.

Secondo numerose voci di corridoio siamo ormai alla fine della generazione di Switch, che sarebbe prossima lasciar posto a una erede: vedremo però se e come questa classifica cambierà, per allora.