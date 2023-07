I peggiori giochi usciti su PS5: la curiosa classifica

Potremmo quasi dire che sia "facile" parlare di quelli che sono i migliori videogiochi. Molto più spinoso e spiacevole, invece, confrontarsi su quali sono i peggiori videogiochi con cui si ha a che fare e che, una volta arrivati sul mercato, non riescono a tenere fede alle aspettative.

Così, dopo che nei giorni scorsi si era parlato dei peggiori giochi del 2023 fino a qui, abbiamo deciso di dare un'occhiata a quelli che sono i peggiori giochi usciti su PS5 dal lancio della console a oggi. La classifica è stilata basandosi sulla media voto dell'aggregatore Metacritic, che mette insieme le valutazioni delle maggiori testate specializzate del mondo (SpazioGames.it incluso, ndr).

Vi proponiamo di seguito la top 10 (se così vogliamo chiamarla) dedicata ai giochi meno riusciti arrivati sulla console Sony fino a oggi. Trovate indicata la media voto in centesimi, mentre tra parentesi l'anno di uscita.

I peggiori giochi su PS5

The Lord of the Rings: Gollum - 34 (2023) eFootball 2022 - 34 (2021) Babylon's Fall - 41 (2022) LEGO Brawls - 46 (2022) Zorro: The Chronicles - 49 (2022) Balan Wonderworld - 51 (2021) In Nightmares - 53 (2022) Dragon Ball: The Breakers - 54 (2022) Werewolf: The Apocalypse Earthblood - 54 (2021) GTA Trilogy - The Definitive Edition - 54 (2021)

Come potete notare, purtroppo Gollum è riuscito a tenersi in testa anche a questa indesiderabile classifica, affermandosi per ora come il peggior gioco mai uscito su PS5. Un titolo che ha segnato il futuro di Daedalic Entertainment, ora che la compagnia di Amburgo ha deciso di dedicarsi solo alla pubblicazione e non più allo sviluppo interno di videogiochi.

Lo incalza la primordiale versione di eFootball che, come ricorderete, era particolarmente problematica e aveva bisogno di parecchie rifiniture, oggi per fortuna arrivate – al punto che il gioco è davvero molto migliorato, con il tempo.

Chiude il podio, invece, Babylon's Fall, che lo scorso anno ha fatto segnare un clamoroso flop per Square Enix e per PlatinumGames, non riuscendo a convincere praticamente in nessuno dei suoi aspetti. Non a caso, il gioco è durato meno di un anno e chi aveva comprato la versione retail a prezzo pieno si trova, oggi, con un costoso sottobicchiere. Chi lo aveva preso in digitale, purtroppo nemmeno quello.

Nella classifica compaiono però anche altri nomi illustri: uno su tutti è quello di GTA Trilogy, che venne criticato in modo particolare per l'operazione estremamente pigra di porting svolto da Rockstar Games, palesemente intenzionata a rilanciare i grandi classici della sua saga più famosa con il minimo sforzo e senza tirarli davvero a lucido.

Vedremo come questa classifica cambierà da qui ai prossimi anni. La speranza, sia per i videogiocatori che per chi i videogiochi li crea, è che la top 10 possa rimanere pressoché immutata: significherebbe che non sono arrivati altri titoli capaci di unire così tanto la critica nel riconoscerli come non all'altezza.