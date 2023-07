I peggiori giochi del 2023 per media voto (fino ad ora)

Il 2023 videoludico ci ha indubbiamente regalato tantissimi videogiochi di enorme valore, ma allo stesso tempo non possiamo dimenticare numerosi flop, poco apprezzati da critica e pubblico, che hanno contraddistinto la prima metà dell'anno.

Del resto, per ogni The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) che conquista le classifiche, ci sono anche casi di videogiochi che purtroppo si sono rivelati molto più deludenti del previsto, anche quando dietro ci sono sviluppatori importanti.

Dopo aver dunque scoperto i migliori giochi per media voto, è arrivato il momento di scoprire quali sono i peggiori videogiochi del 2023 secondo Metacritic, almeno per quanto riguarda questa prima metà dell'anno.

Abbiamo deciso dunque di riproporvi tutti i titoli meno apprezzati dalla critica nella seguente classifica: nel caso di giochi multipiattaforma, includeremo soltanto la versione con i voti più bassi.

Inoltre, abbiamo deciso di includere solo produzioni che non sono riuscite a superare la sufficienza, arrivando dunque ad una media voto massima del 60.

I peggiori giochi del 2023

The Lord of the Rings - Gollum (PS5) - 34 Greyhill Incident (PC) - 37 Loop8: Summer of Gods (PS4) - 47 Clive 'N' Wrench (Switch) - 50 Crime Boss: Rockay City (PC) - 52 Redfall (PC) - 53 The Last Worker (PC) - 53 Ravenbound (PC) - 54 Colossal Cave (PC) - 54 Nadir: A Grimdark Deck Builder (Switch) - 55 Blood Bowl III (PS5) - 56 Wanted: Dead (PS5) - 57 Death or Treat (PS5) - 57 Farming Simulator 23 (Switch) - 57 The Settler: New Allies (PC) - 57 God of Rock (Xbox Series X) - 58 The Last Case of Benedict Fox (PC) - 58 The Last of Us Part I (PC) - 59 Stray Blade (PC) - 60 Curse of the Sea Rats (PC) - 60

Con sorpresa — forse — di nessuno, l'edizione PS5 di The Lord of the Rings Gollum è al momento in netto vantaggio come peggior gioco del 2023: un lancio così disastroso da aver perfino spinto Daedalic ad abbandonare lo sviluppo di videogiochi.

Tra i flop più illustri segnaliamo invece Crime Boss Rockay City, progetto ambizioso con un cast stellare ma con fin troppe lacune, oltre alla versione PC di The Last of Us Part I, decisamente inaccettabile al lancio, e ovviamente Redfall, la prima esclusiva Xbox Series X venduta a 80 euro ma che, fino a questo momento, non ha assolutamente dimostrato di valere il prezzo richiesto.

Sarà interessante scoprire quanto questa "flop 20", che abbiamo ricostruito manualmente utilizzando la seguente pagina ufficiale di Metacritic, potrà cambiare entro la fine dell'anno e se qualcuno riuscirà a battere Gollum per ottenere questo poco ambito riconoscimento.