Payday 3 è sostanzialmente sparito, ma Payday 2 è rinato

Il lancio di Payday 3 non è stato affatto entusiasmante, così come il periodo successivo e il modo in cui il team di sviluppo ha cercato di supportarlo, e ad oggi la situazione è decisamente impietosa.

Starbreeze ha provato in tutti i modi a convincere i giocatori che la situazione di Payday 3 sarebbe cambiata, ma le cose non sono andate decisamente nel modo in cui lo sviluppatore pensava.

Advertisement

Come riporta VGC, infatti, Payday 2 è giocato 85 volte tanto Payday 3 in questo momento.

Secondo il servizio di tracciamento SteamDB, nelle ultime 24 ore Payday 2 ha registrato un picco di giocatori pari a 31.866, contro il picco di 378 giocatori di Payday 3.

Se pensate che questo numero sia incredibilmente basso, sappiate che c'è stato un momento in cui Payday 3 è arrivato al numero minimo di 130 persone connesse in tutto il mondo nella giornata dell'11 marzo.

Già dai primi giorni abbiamo visto i giocatori fuggire sul capitolo precedente dello shooter, e dopo un momento di brio rappresentato da 77.938 giocatori nel picco di Payday 3 al lancio non c'è stato più niente da fare.

È difficile immaginare un modo in cui Starbreeze possa rendere il titolo ancora interessante e presente nel mercato attuale, non importa quali novità possano essere inserite.

C'è stato anche il momento in cui in Payday 3 ha provato ad inserire delle vecchie mappe per colpire il cuore dei nostalgici, ma la strategia non ha funzionato granché.

Anche perché il panorama degli shooter in particolare è ormai molto affollato, e ci sono prodotti come Helldivers 2 che hanno monopolizzato l'attenzione dei giocatori.

Se, nonostante tutto, volete dare una chance a Payday 3 c'è una buona notizia, il titolo è incluso all'interno di Xbox Game Pass e ovviamente potete abbonarvi anche con le card su Amazon.