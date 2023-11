Payday 3, dopo il lancio le scuse degli sviluppatori: «è stato frustrante»

Ormai è evidente che Payday 3 sta vivendo un momento disastroso, e proprio di questo sono tornati a parlare gli sviluppatori in un recente video update in cui hanno aggiornato i fan sulla situazione attuale del titolo, così come dei prossimi aggiornamenti.

L'atteso terzo capitolo della saga, che potete recuperare su Amazon, non è riuscito a portare a termine il colpo perfetto ed ha trovato un imprevisto proprio al lancio.

Nelle prime settimane c'è stata addirittura una fuga di massa su Payday 2, che al momento è molto più giocato di Payday 3 in questa situazione paradossale.

Ci sono tanti aggiornamenti e fix di cui lo shooter avrebbe bisogno, ma il recente update non si è concentrato sui problemi più gravi del gioco per cui i fan stanno aspettando una soluzione.

Starbreeze ci ha messo la faccia ora, è il caso di dirlo con un video-aggiornamento in cui due portavoce del team parlano direttamente ai giocatori.

In particolare il lead producer Andreas Häll-Penninger, che ha spiegato cosa è successo a Payday 3 finora, e come il team intende operare in futuro.

Trovate il video per intero qui sotto:

«Molti di voi vogliono sapere perché è successo e cosa abbiamo fatto per assicurarci di non ritrovarci di nuovo in questa situazione», ha detto Häll-Penninger esordendo nel video.

A quanto pare Payday 3 è incappato in un errore critico dal lancio, che ha impedito a Starbreeze di applicare ogni aggiornamento per evitare di creare ulteriori problemi a cascata:

«Dovevamo assicurarci che l'ambiente di test funzionasse come previsto prima di poter procedere con la pubblicazione dell'aggiornamento. Non abbiamo motivo di voler rinviare gli aggiornamenti per così tanto tempo.»

Prima di affermare che arriveranno nuove mappe da Payday 2 all'interno di Payday 3, il lead producer ha anche reso noto come Starbreeze ha vissuto tutto questo periodo:

«È stato frustrante sia per noi che per voi giocatori, che il lancio sia andato come è andato. Abbiamo preso le misure necessarie per assicurarci che i nostri aggiornamenti non causino più problemi di quanti ne risolvano.»

Dopo questa seconda rassicurazione, che segue altri comunicati di qualche settimana fa, speriamo che Payday 3 possa davvero riprendersi in un modo o nell'altro.