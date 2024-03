A quanto pare, i nemici di Helldivers 2 possono sentire l'odore della vostra paura

Helldivers 2 sta riscuotendo sempre più successo e sorprendendo sempre più i giocatori e, oggi, scopriamo che i terminidi possono sentire l'odore dei giocatori.

Con una intelligenza primordiale che è supportata anche dal Game Master che muove le fila della guerra intergalattica, che di recente si è mostrato raccontando il suo lavoro dietro le quinte di Helldivers 2, adesso sappiamo perché alcune partite sembrano più difficili di altre.

Advertisement

Come riporta IGN US il director di Helldivers 2 e CEO di Arrowhead, Johan Pilestedt, ha rivelato il segreto dei terminidi.

Parlando del fatto che molti giocatori hanno curiosamente preso il gioco come un titolo stealth, affrontando le missioni non a fucile spianato ma con furbizia e furtività, Pilestedt ha spiegato come questa possa essere una modalità di gioco più difficile del previsto.

«Non è proprio che abbiamo un gameplay stealth, è solo che tutto deve avere un senso, come tutti i nemici, hanno udito e vista», ha spiegato Pilestedt.

Lo stealth è quindi praticabile, in un certo senso, se non fosse per l'olfatto dei terminidi:

«Hanno anche un'approssimazione dell'olfatto in un raggio ravvicinato. Se ti trovi in prossimità di alcune unità che sono molto sensibili ai sensi, come lo Stalker, ti rileveranno, non importa se riescono a vederti.»

Se vi siete trovati circondati da un momento all'altro, nonostante i tentativi di toglierli di mezzo tra bombe e lanciafiamme vari, ora sapete perché i terminidi non vi mollano presto.

Pilestedt non ha spiegato se anche gli automaton hanno un modo simile di percepire i giocatori, ma la speranza è che almeno loro siano "solamente" dei robot assetati di sangue e armati fino ai denti.

Anche per questo motivo i giocatori di Helldivers 2 si sono ritrovati recentemente spiazzati, insieme alle patch di bilanciamento che hanno stravolto armi ed equipaggiamento.

Se volete entrare a far parte delle forze democratiche della Super Terra, sappiate che trovate Helldivers 2 al miglior prezzo su Amazon in tutte le sue versioni.