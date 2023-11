Payday 3, arrivano le mappe "nostalgiche" per recuperare i fan

Payday 3 sta provando lentamente a recuperare la fiducia dei giocatori e, stavolta, lo fa con la pubblicazione da parte di Starbreeze di alcune delle mappe in cui sono ambientate le rapine più iconiche della saga di Payday.

L'atteso terzo capitolo della saga, che potete recuperare su Amazon, non è riuscito a portare a termine il colpo perfetto ed ha trovato un imprevisto proprio al lancio, ma il team di sviluppo sta se non altro provando a porre rimedio.

Nelle scorse settimane sono infatti arrivati già alcuni update per Payday 3, anche se non sono ancora arrivati gli esatti aggiustamenti che i fan avevano richiesto.

Gli sviluppatori hanno di recente comunicato con la community attraverso una serie di video-messaggi, cercando di spiegare ai fan perché non stanno arrivando gli aggiornamenti richiesti.

Il lead producer Andreas Häll-Penninger ha dichiarato:

«È stato frustrante sia per noi che per voi giocatori, che il lancio sia andato come è andato. Abbiamo preso le misure necessarie per assicurarci che i nostri aggiornamenti non causino più problemi di quanti ne risolvano.»

E ora arrivano i primi, nuovi contenuti promessi.

Precisamente due Legacy Heists che provengono direttamente da Payday 2: ovvero Turbid Station e Cook Off.

Oltre alle due mappe, da questo momento sono stati inserite nuove animazioni in prima persona, una nuova linea di abilità e altro ancora, oltre a oltre 200 correzioni di bug all'interno di Payday 3.

Questo segna anche l'arrivo, di fatto, delle prime ricompense esclusive per coloro che raggiungono il limite dell'Infamia. Questi livelli di fama endgame assegneranno oggetti consumabili per ogni livello, anche se il team spera di approfondire questo aspetto in seguito.

Speriamo che le mappe provenienti da Payday 2 possano rappresentare il primo passo per una rinascita di Payday 3. Il che sarebbe paradossale, visto che i giocatori sono scappati proprio nei server del precedente capitolo.