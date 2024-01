Palworld, i fan hanno scelto il loro Pal preferito (ma è di cattivo gusto)

Palworld, ossia il "Pokémon con le armi", è un fenomeno pressoché inarrestabile.

Senza scomodare Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon), il gioco vi farà avere a che fare con i "Pal", ossia una versione alternativa dei celebri mostriciattoli collezionabili.

Advertisement

Il gioco disponibile in versione Game Preview è diventato un evento quasi senza precedenti.

Questo, sebbene il director di Palworld sia stato chiamato a rispondere alle accuse di plagio, in quanto il gioco potrebbe aver copiato il look dei Pokémon.

Ora, come confermato anche da GamesRadar, sembra proprio che i fan del gioco abbiano perso la testa per un Pal in particolare: Depresso.

Tutti amano Depresso, a quanto pare, una creatura di Palworld dal nome molto particolare e che sta scatenando un bel po' di chiacchiere in rete.

Come si può vedere dal breve filmato qui sotto, il Pal in questione è assolutamente infelice per tutto il tempo.

No X.com URL defined

I Depresso sembrano completamente fuori di sé quando sono costretti a svolgere lavori manuali come l'estrazione mineraria.

La clip offre uno sguardo sulla creatura, che parrebbe palesemente in una forte crisi esistenziale.

«Come faccio a rendere felice il mio Depresso? Costruisco la vasca idromassaggio, mi assicuro che sia nutrito, e lui continua a lamentarsi delle 'condizioni di lavoro' così tanto che sono pronto a chiamare gli amici di Pinkerton», scrive un commento su Reddit.

Forse quello che Depresso vuole è semplicemente essere libero. Come dargli torto, in effetti.

D'altra parte, chiamandosi "Depresso", tutti sapevamo già come sarebbe andata a finire tra i giocatori: «Con un nome come Depresso dovevi aspettarti depressione e false richieste di risarcimento», afferma un utente in risposta.

Ad ogni modo, ci sentiamo di dire che ironizzare su un tema serio e delicato come la depressione non è propriamente il massimo, ragion per cui la decisione degli sviluppatori di chiamare un Pal con questo nome non trova il nostro plauso.

Vero anche che la mezza conferma della versione PS5 in arrivo lascia intendere che il fenomeno Palworld non è destinato a esaurirsi in poco tempo.