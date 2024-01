Il "Pokémon con le armi" è disponibile gratis su Xbox Game Pass, da ora

Xbox Game Pass si è appena aggiornato proprio pochi istanti fa con un nuovo gioco gratis particolarmente atteso, dedicato a chi vorrebbe un titolo simile a Pokémon ma con elementi più "maturi".

Da questo momento potete infatti scaricare gratuitamente su PC e Xbox il nuovo titolo di Pocket Pair: si tratta ovviamente del bizzarro Palworld, già rinominato dai fan il "Pokémon con le armi" fin dal suo primo reveal trailer.

Advertisement

Un gioco open world che, a differenza di quanto accade in Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon) vi farà fare sì amicizia con i "Pal", ma potrete anche utilizzarli per svolgere lavori, in alcuni casi finendo anche per schiavizzarli.

Palworld è un titolo multiplayer che fonde insieme diversi stili di gioco, inclusi soprattutto crafting e survival, oltre allo sparatutto in terza persona: l'aspetto che ha fatto più notizia di questo titolo è infatti la possibilità di poter sparare ai propri nemici, con armi da fuoco utilizzabili anche dai Pal.

Il nuovo gioco gratis è disponibile in versione Game Preview: significa che è a tutti gli effetti un accesso anticipato, in attesa che gli sviluppatori possano rilasciare tutte le feature promesse.

Si tratta dunque di un'ottima occasione per sperimentare con mano una delle produzioni più insolite del 2024 e scoprire se effettivamente può fare al caso vostro, senza dover spendere un solo centesimo in più.

Ricordiamo inoltre che se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate potrete provarlo anche in cloud sui vostri dispositivi preferiti, senza alcun download necessario.

Che ci fosse tanta attesa per questo titolo è diventato evidente osservando i numeri ottenuti su Twitch: la versione in accesso anticipato ha raggiunto grandissimi traguardi, superando anche le visualizzazioni di giochi e categorie di primissimo livello sulla piattaforma streaming.

Per il prossimo gioco gratis di Xbox Game Pass toccherà aspettare il 25 gennaio, ma non dimenticatevi anche di dare un'occhiata ai pochi titoli che ci lasceranno a fine mese.

Restando in tema di novità per le console di casa Microsoft, ricordiamo che nella scorsa serata si è svolto l'evento Xbox Developer_Direct 2024: potete recuperare tutti gli annunci nel nostro recap dedicato.