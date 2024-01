Palworld uscirà su PS5? Risponde Shuhei Yoshida

Palworld, ossia il cosiddetto Pokémon con le armi, ha superato ogni più rosea aspettativa, a poche ore dal lancio in Early Access.

Un titolo che, a differenza di Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon) vi farà fare amicizia coi "Pal", tanto uguali quanto diversi dai noti mostriciattoli collezionabili di Game Freak.

Il nuovo gioco è disponibile in versione Game Preview, ossia un Accesso Anticipato, in attesa che gli sviluppatori possano rilasciare altre feature e non solo.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, Palworld, che è diventato un inaspettato successo globale, potrebbe approdare anche su PS5.

Il gioco è infatti attualmente disponibile su Xbox One e Series X|S, oltre che su PC, e ha già venduto ben cinque milioni di copie in soli tre giorni.

Shuhei Yoshida, boss di Sony Interactive Entertainment, ha ringraziato lo sviluppatore di Palworld, Pocket Pair, in risposta al tweet dello studio che celebrava il successo senza precedenti del gioco.

Un fan ha poi chiesto a Yoshida di lavorare per portare il gioco su PS5. Yoshida ha risposto con un «Sì» e ha taggato Jingwen Zhu, responsabile dello sviluppo dei partner di PlayStation per Cina e Giappone.

Durante il fine settimana, il community manager di Pocket Pair è intervenuto su X/Twitter per chiarire la sua precedente dichiarazione, che è stata fraintesa da alcuni fan di Xbox come una conferma che Palworld rimarrà un'esclusiva Xbox. Non proprio, a quanto pare.

«Questa non era assolutamente una dichiarazione che Palworld non arriverà mai su PlayStation», ha scritto il community manager. «Per favore, non distorcete le mie parole per perpetuare sciocche argomentazioni. Grazie!».

Che ci fosse tanta attesa per questo titolo era evidente osservando i numeri ottenuti su Twitch, con la versione in Accesso Anticipato che ha raggiunto traguardi davvero sorprendenti.

Del resto, molti fan di Pokémon hanno accusato Palworld, il nuovo fenomeno del momento: non solo i design sarebbero un "plagio", ma potrebbe esserci l'IA di mezzo.