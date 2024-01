Palworld con Spyro ve lo renderà più bello

Palworld, ovvero quello che continua a essere pubblicizzato come il "Pokémon con le armi", è un fenomeno.

Senza andare necessariamente a toccare Scarlatto e Violetto, il gioco si ispira palesemente ai noti mostriciattoli collezionabili.

Disponibile in versione Game Preview, Palworld è infatti diventato un caso più unico che raro.

Ora, dopo le mod che hanno innestato poco sorprendentemente i Pokémon nel gioco, è il turno di una nuova aggiunta che riguarda nientemeno che Spyro.

Come riportato anche da DSO Gaming, la Spyro Mod - come suggerisce il nome - sostituisce i Foxpark del gioco con Spyro the Dragon.

Spyro ha uno "scheletro" personalizzato ed è completamente animato con le animazioni della Spyro Reignited Trilogy.

L'aspetto del draghetto è davvero incredibile e ne consigliamo vivamente il download a questo indirizzo (considerando che è anche gratuito).

Come aggiunta particolarmente gradita, qualcun altro ha deciso anche di graziarci con questa mod che rimuove il costo della stamina dal volo, utile a chi desidera volare per lunghi tratti.

Infine, c'è anche una terza mod da scaricare per Palworld ed è la Maximum Graphic Mod. Questa è fondamentalmente un file di configurazione potenziato che mira a migliorare la grafica del gioco.

Utilizzandola, otterrete ombre migliori, nuvole reali, una migliore occlusione ambientale e una maggiore distanza di visualizzazione (la trovate qui).

Considerando anche che la mezza conferma della versione PS5 in arrivo, chissà quante altre novità verranno aggiunte in futuro dai fan e non solo.

Mod o no, il titolo di Pocketpair continua a battere record su record ignorando qualunque freno, visto che continuerà ad avanzare senza arrestarsi.

Ad ogni modo, tiene ancora banco la questione del presunto "plagio" di Palworld ai danni di Pokémon: è intervenuto sulla questione l'ex capo legale di The Pokémon Company.