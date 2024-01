Un fan ha già trasformato Palworld in un vero gioco Pokémon

Palworld vive in un confine molto sottile tra il plagio clamoroso e la semplice ammirazione per i Pokémon, così un modder ha deciso di togliere ogni dubbio e inserire Pikachu e il suo allenatore Ash, insieme a tutti gli altri personaggi e mostricciattoli tascabili, nel survival del momento.

Nel trambusto di polemiche e rabbia da parte dei fan dei Pokémon (e non) che hanno travolto Palworld, accusato di plagio in più di un'occasione anche con una serie di prove su cui è effettivamente difficile sorvolare, era questione di giorni prima che qualcuno facesse uno più uno ed iniziasse a lavorare ad una mod a tema Pokémon.

Ed è successo, ovviamente.

Il content creator ToastedShoes, che spesso "pasticcia" con i videogiochi inserendo personaggi di altri franchise in contesti molto improbabili, ha mostrato alcune sequenze di una mod a cui sta lavorando che, in maniera molto semplice, trasforma Palworld in un vero e proprio gioco Pokémon.

Mostrando un breve teaser su X, che potete vedere qui sotto, il content creator mostra la mod in azione:

Sostituendo tutti i modelli dei personaggi e dei Pal, ToastedShoes ha creato probabilmente il gioco dei sogni di ogni fan Pokémon. Tolto Pikachu che estrae la pietra con un piccone in mano, ovviamente.

La mod non cambia solo i modelli, però, perché anche nei menu vengono riportati tutti i nomi dei veri Pokémon al posto di quelli dei Pal, e i personaggi antagonisti e comprimari vengono sostituiti con quelli del franchsie di The Pokémon Company.

Il video completo con la mod in funzione uscirà domani e, chissà, forse sarà anche scaricabile.

Questa mod potrebbe essere la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso per The Pokémon Company, che in ogni caso non può fare granché dal punto di vista legale contro Pocketpair, anche lo volesse.

Il tutto mentre, nel bene e nel male, Palworld è un successo totale in una misura che difficilmente era prevedibile.