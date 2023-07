Overwatch 2 sta ufficialmente morendo, conferma Blizzard

Non che sia una sorpresa, ma ora c'è la conferma ufficiale da parte di Blizzard: Overwatch 2 sta arrivando lentamente alla fine.

La serie che ha creato la serie di personaggi che la community ha amato ora sta incontrando il suo destino.

Nei primi tempi Overwatch 2 era riuscito addirittura a triplicare i numeri del suo precedessore, con un impennata rapida viziata dal fatto che lo shooter è diventato free to play con il suo sequel.

Ma altrettanto rapidamente è stato dimenticato dai fan, mentre i più sfegatati lo hanno descritto sostanzialmente con un videogioco che nessuno ha mai chiesto.

Questo ha portato ovviamente a un declino in termini di interesse da parte dei giocatori e del mondo videoludico. La discesa di Overwatch 2 non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma ora è confermata da Blizzard.

Come riporta IGN US, infatti, l'azienda ha dichiarato che l'interesse dei giocatori verso Overwatch 2 è in declino.

Nel rapporto sugli utili del secondo trimestre del 2023, Blizzard ha rivelato che i numeri dello shooter sono diminuiti con una certa regolarità.

«Il coinvolgimento e l'investimento dei giocatori in Overwatch 2 sono diminuiti in sequenza nel trimestre», dichiara Blizzard nel rapporto, mentre spera allo stesso tempo che il nuovo aggiornamento possa ribaltare la situazione.

Il 10 agosto uscirà infatti Invasion, la nuova stagione di Overwatch 2, su cui Blizzard punta effettivamente molto:

«Questo sarà il più grande aggiornamento stagionale finora, pianificato per includere nuove missioni PVE Storia, una nuova modalità di gioco e un nuovo sistema di progressione degli eroi, oltre a un eroe aggiuntivo.»

Tra l'altro molti degli aggiornamenti futuri potrebbero saltare, come era stato annunciato in sordina qualche tempo fa.

Questo potrebbe essere l'anno in cui vedremo una svolta per Overwatch 2, positiva o negativa che sia. Intanto è arrivata anche una nuova miniserie legata al videogioco.