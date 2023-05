Overwatch 2, i fan sono infuriati dopo la "morte" della modalità Storia

Nonostante fosse stato uno dei motivi principali che aveva spinto Blizzard a chiudere i server del titolo originale, alla fine gli sviluppatori hanno dovuto alzare bandiera bianca: la tanto promessa modalità PvE di Overwatch 2, alla fine, non sarà più sviluppata.

Il team di sviluppo ha infatti confermato di non essere in grado di mantenere le promesse fatte in origine, ritrovandosi così costretti ad annunciare una versione più limitata della Storia promessa prima del lancio dell'aggiornamento di Overwatch (trovate tanti gadget dedicati su Amazon).

Advertisement

Di conseguenza, come comprensibile, l'annuncio del team di sviluppo ha reso incandescenti gli stati d'animo della community, che dopo una lunghissima attesa e dopo aver perfino assistito alla morte di Overwatch 1, adesso non potranno neanche vedere portato a termine nemmeno il progetto originale del sequel.

GamesRadar+ segnala numerose testimonianze arrivate dai fan nelle scorse ore, ma che possono essere riassunte in un unico commento: «Overwatch è morto per questo». Forse questa frase sintetizza meglio di tante altre lo stato d'animo dei fan.

La modalità PvE di Overwatch 2 avrebbe infatti dovuto includere, tra le altre, una modalità eroe e le abilità sbloccabili, mentre adesso sembra essere stata ridotta a semplici missioni — che ricordano, tra l'altro, quelle già presenti nel primo capitolo.

in loving memory of Overwatch 2's PVE pic.twitter.com/qWlZ5wPvhn — shock taylor (@TechneTaylor) May 16, 2023

Le community online, sia nei forum ufficiali di Blizzard che all'interno di siti come Reddit, sono ormai invasi da fan che — comprensibilmente infuriati — stanno iniziando a chiedersi quale sia stato il senso di rilasciare Overwatch 2, se alla fine il team non è nemmeno in grado di mantenere le promesse che avrebbero dovuto giustificare il rilancio.

Vedremo quale sarà l'effettiva accoglienza dei fan in occasione del lancio, ma al momento la community non sembra esattamente ottimista sul futuro del free-to-play.

Restando in tema con il futuro di Blizzard, ricordiamo che l'Unione Europea ha ufficialmente approvato l'acquisizione di Xbox del gruppo Activision: una decisione duramente contestata dalla CMA, a cui l'UE ha però deciso di rispondere a tono.

E chissà che non possa essere proprio questa acquisizione a poter, in futuro, "salvare" proprio Overwatch 2.