Neanche Xbox sfugge ai licenziamenti, e sono tanti

Microsoft ha annunciato il licenziamento di 1.900 membri della sua divisione gaming, composta di base da 22.000 persone.

In una nota visionata da IGN US, il capo di Xbox Phil Spencer ha annunciato la cosa in veste ufficiale.

Advertisement

«Abbiamo preso la dolorosa decisione di ridurre le dimensioni della nostra forza lavoro nel settore dei videogiochi di circa 1.900 ruoli», ha spiegato Spencer (via GamesRadar).

La motivazione di Spencer deriva dal desiderio di Microsoft e Activision Blizzard di creare un piano aziendale con una "struttura dei costi sostenibile".

Questi licenziamenti, che riguarderanno Activision Blizzard, Zenimax e Xbox, sono gli ultimi di un'enorme ondata di tagli che ha colpito l'industria dei videogiochi dall'anno scorso.

All'inizio di questa settimana sono state licenziate 530 persone da Riot Games, sviluppatore di League of Legends, in mezzo a migliaia di licenziamenti simili in tutto il settore.

Non è raro che le fusioni di grandi aziende, come quella tra Xbox e Activision Blizzard dello scorso anno, comportino ristrutturazioni sostanziali.

Ciononostante, questo rimane uno dei più grandi licenziamenti degli ultimi 12 mesi e probabilmente si farà sentire in tutto il settore.

Ricordiamo che a gennaio dello scorso anno, Microsoft ha licenziato 10mila dipendenti nell'ambito dell'acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard, completata a ottobre.

L'industria dei giochi risentirà sicuramente degli effetti di questi licenziamenti per gli anni a venire. Lo staff di SpazioGames è chiaramente vicino a tutti coloro che sono stati colpiti dai tagli al personale.

Del resto, a soli dieci giorni dall'inizio dell'anno, il 2024 dei videogiochi si è aperto con un poco incoraggiante conteggio di licenziamenti.

Ma non solo: sempre recentemente abbiamo appreso anche che Unity avrebbe licenziato 1.800 persone entro la fine di marzo e che Twitch avrebbe licenziato 500 dipendenti.

Anche Discord ha annunciato il licenziamento di 170 dipendenti, mentre nell'ottobre del 2023, anche Naughty Dog, sviluppatore di The Last of Us, ha licenziato almeno 25 dipendenti, così come anche Telltale Games ha subito dei tagli, anche se non è ancora stato rivelato il numero effettivo di dipendenti interessati.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.