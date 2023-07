Forse non ve ne siete accorti, ma Overwatch 2 ora ha una serie anime

Overwatch 2 è un videogioco a dir poco tiepido oggi, con buona pace della forza mediatica dell'originale, ma se non altro ci rimangono le storie dei personaggi.

Quelle storie finora collaterali che hanno celebrato i personaggi che la community ha amato (anche in versione Funko Pop su Amazon), che ora hanno finalmente un nuovo modo per arrivare al pubblico.

Advertisement

Le storie che dovevano essere raccontate anche con la modalità... Storia, il cui taglio inaspettato ha ovviamente mandato su tutte le furie i fan.

Una modalità che, per altro, è stato rivelato che avrebbe trasformato Overwatch 2 praticamente in un MMO.

Ma i fan della prima ora dello shooter di Blizzard lo hanno amato proprio per questo, per i tanti filmati pubblicati relativi ai personaggi del gioco (come questo) che hanno dato un minimo sottotesto narrativo allo shooter.

Se la modalità Storia è ormai morta e sepolta, è apparsa ora la prima puntata di una miniserie anime che esplorerà addirittura le origini del mondo di Overwatch.

Si chiama "Genesi" (ovviamente) e qui sotto potete trovare la prima parte:

«Nel tentativo di dominare il futuro, gli scienziati della Omnica Corp si stanno chiedendo se hanno risolto un problema o se hanno creato la Crisi degli Omnic.»

Questa è la trama della prima parte di Genesi, che continuerà con un nuovo episodio il 18 luglio prossimo.

Certo non è quello che i fan più accaniti aspettavano, ma se non altro è interessante vedere che Blizzard non ha definitivamente abbandonato la volontà di continuare a raccontare il mondo di Overwatch.

Una magra consolazione anche per il fatto che, con tutta probabilità, non ci sarà più nessun aggiornamento alle missioni PvE prima del 2024.

E pensare che eravamo partiti anche con delle timide speranze per Overwatch 2, come vi raccontavamo nella nostra recensione.