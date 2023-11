Ottimo prezzo per la tastiera gaming Logitech G213 Prodigy! Sconto del 19%!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale. Tra queste spicca la Logitech G213 Prodigy, una tastiera gaming cablata con illuminazione RGB, proposta a soli 39,90€, permettendo un risparmio del 19% rispetto al recente prezzo più basso di 49,00€. Questa tastiera ad alte prestazioni offre una risposta tattile eccezionale e controlli multimediali dedicati, assicurando un controllo totale del gioco.

Logitech G213 Prodigy, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech G213 Prodigy è ideale per i gamer che cercano prestazioni elevate in una tastiera, con un prezzo molto competitivo rispetto ad altri modelli che possono superare i 100€. La sua resistenza a liquidi e sporco la rende perfetta per un uso quotidiano e intenso. I tasti Mech-Dome garantiscono un'esperienza di gioco ottimale con una risposta tattile simile a quella delle tastiere meccaniche.

Dal punto di vista del design, si tratta di una tastiera gaming di dimensioni standard, cablata con connessione USB. Dispone di cinque aree di illuminazione RGB separate, con una gamma di oltre 16,8 milioni di colori, per personalizzare l'aspetto della postazione di gioco. Inoltre, grazie ai controlli multimediali dedicati, è possibile gestire facilmente musica e video senza interrompere il gioco.

L'offerta per la Logitech G213 Prodigy rappresenta un'eccezionale opportunità per i giocatori che cercano una tastiera di qualità a un prezzo accessibile. La resistenza, la risposta tattile dei tasti e l'illuminazione personalizzabile migliorano notevolmente l'esperienza di gioco.

