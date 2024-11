Ora i server 3DS sono morti per davvero: l'ultimo "eroe" non è più online

Adesso i server online del Nintendo 3DS possono davvero "morire in pace": nonostante non siano più tecnicamente accessibili da oltre 6 mesi, alcuni giocatori avevano deciso di mettersi alla prova e vedere per quanto tempo sarebbero riusciti a resistere prima di essere buttati fuori dal sistema.

Lo scorso maggio vi avevamo segnalato infatti che ben 8 utenti erano riusciti a rimanere online diverse settimane dopo la chiusura: questo numero si è poi andato accorciando fino alla giornata odierna, quando è ufficialmente crollato anche colui che potremmo definire "l'ultimo eroe" dei server online.

L'utente Fishguy6564 è infatti l'ultimo giocatore ufficiale di Mario Kart 7 che nella giornata odierna, 4 novembre 2024, ha dovuto dire ufficialmente addio alla sua sfida: il suo 2DS è infatti crashato all'improvviso, costringendo di fatto la console a disconnettersi.

Cannot get X.com oEmbed

Secondo alcuni utenti, il messaggio di errore sarebbe relativo a un crash della scheda di rete della console: mettendola così tanto sforzo, il giocatore potrebbe averla danneggiata, se non addirittura rotta: un triste modo di porre fine a questa sfida.

Si conclude dunque una delle vicende più bizzarre che abbiamo avuto modo di raccontarvi sulle nostre pagine, ma che rappresenta allo stesso tempo un nuovo record: nessun altro era mai riuscito a resistere così tanto in una partita online dopo la chiusura ufficiale dei server di un videogioco o di una console.

Nintendo è ormai pienamente concentrata sul supporto delle console Switch (che trovate su Amazon) e dei suoi successori, per i quali stiamo ancora aspettando un annuncio ufficiale, ma per i fan più nostalgici c'è chi è al lavoro su server alternativi non ufficiali con cui collegarsi su alcuni giochi 3DS e Wii U.

Nel caso della console casalinga, l'annuncio di Xenoblade Chronicles X su Switch ha reso evidente l'intenzione di Nintendo di preservarne la storia sulle nuove console: vedremo se accadrà lo stesso anche con alcune delle più amate esclusive 3DS.